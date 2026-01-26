Cura Brochero: el legado del "Santo Gaucho" a 112 años de su partida

El Papa Francisco canonizó al cordobés en 2016, reconociendo oficialmente dos milagros y convirtiéndolo en el primer santo nacido y fallecido en Argentina.

Este 26 de enero se cumplen 112 años de la muerte de José Gabriel del Rosario Brochero , conocido como el “Santo Gaucho” , un sacerdote cordobés cuya vida se caracterizó por la entrega total a su comunidad.

Nacido en Santa Rosa en 1840, dedicó su existencia a acercar la fe y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las sierras de su provincia natal. Su trabajo abarcó desde la asistencia espiritual hasta la construcción de caminos, escuelas, iglesias y acueductos , siempre con el objetivo de atender a los más necesitados.

Reconocido por su cercanía con los pobres y su esfuerzo incansable, enfrentó epidemias , soledad y dificultades físicas, llegando incluso a contraer lepra . Su canonización en 2016 por el Papa Francisco consolidó su figura como el primer santo nacido, vivido y fallecido en Argentina . A continuación, conocé los detalles.

José Gabriel Brochero, apodado “el Gaucho de los pobres” , se ganó ese reconocimiento por recorrer a lomo de su mula , llamada "Malacara", los caminos de Traslasierra , llevando la fe y asistencia material a las poblaciones más aisladas.

Designado cura del curato de San Alberto en 1869 , se enfrentó a comunidades dispersas y con infraestructura casi inexistente, por lo que no solo celebró las misas y administró los sacramentos, sino que también trazó rutas, levantó terraplenes y promovió la instalación de rieles para un tranvía rural que conectara aldeas.

Además, construyó escuelas y capillas, gestionó acueductos y ayudó a establecer servicios de correo y telégrafo, convencido de que el progreso material era inseparable de su misión pastoral.

cura brochero1

Un pastor con "olor a oveja": el compromiso social de Brochero

El compromiso social de Brochero se refleja en su cercanía con la gente más vulnerable. Nunca dudó en visitar a los enfermos, los pobres y los alejados de la comunidad, incluso en condiciones extremas de clima y terreno.

La metáfora “pastor con olor a oveja”, popularizada por el Papa Francisco, significaba que el vivió, trabajó y sufrió con sus ciudadanos: caminaba largas distancias para acompañar a los fieles, se aseguraba de que tuvieran acceso a la educación y asistía personalmente sus necesidades espirituales y materiales.

De la epidemia de cólera a la lepra: el sacrificio personal por los enfermos

Durante la epidemia de cólera de 1867 en Córdoba, recién ordenado sacerdote, Brochero abandonó la seguridad de su hogar para atender a miles de enfermos, ofreciendo consuelo espiritual y asistencia directa, exponiéndose a la muerte.

Años más tarde, su cercanía con los pacientes de lepra lo llevó a contraer la enfermedad, que lo dejó ciego y sordo en sus últimos años de vida. A pesar de sus limitaciones físicas, continuó su labor hasta su fallecimiento el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, demostrando que su vocación y solidaridad no conocían límites.

cura brocheroo

El día que el Papa Francisco santificó al Cura Brochero

El reconocimiento oficial de la santidad de Brochero llegó el 16 de octubre de 2016, cuando el Papa Francisco lo canonizó en el Vaticano, después de la confirmación de dos milagros atribuidos a su intercesión: Nicolás Flores, un joven con una grave afección en la columna vertebral en 2008, y Camila Brusotti, una niña italiana que sufrió un infarto cerebral masivo, se recuperaron de manera inexplicable luego de rezar por él.

Esto convirtió al sacerdote cordobés en el primer santo nacido, vivido y fallecido en Argentina. Hoy, su legado sigue vivo en Villa Cura Brochero, centro de peregrinación y sede de eventos como la Cabalgata Brocheriana, que rememora sus recorridos por las sierras.