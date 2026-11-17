Karina Milei reunió a la mesa política y confirmó que enviará al Congreso el acuerdo comercial con EEUU + Agregar ámbito en









La secretaria general de la Presidencia encabezó una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada. El oficialismo repasó la agenda parlamentaria de la semana y los avances de la reforma electoral.

El acuerdo comercial con Estados Unidos llegará al Congreso en los próximos días. PRESIDENCIA DE LA NACION

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, donde se repasó la agenda legislativa y se definieron los próximos pasos para avanzar con las iniciativas prioritarias del Ejecutivo. Entre las principales definiciones, el oficialismo confirmó que enviará en los próximos días al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado con Estados Unidos para iniciar su tratamiento parlamentario.

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El encuentro también estuvo atravesado por las negociaciones en torno a la reforma electoral, que volverá a discutirse este martes en comisión, y por la preparación de las sesiones previstas para el miércoles en Diputados y el jueves en el Senado. La Casa Rosada busca ordenar el calendario parlamentario antes del cierre del período ordinario y preparar el terreno para las sesiones extraordinarias de diciembre.

En relación con la actividad de la Cámara baja, los integrantes de la mesa política analizaron los proyectos que llegarán al recinto este miércoles. Entre ellos se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), además de otras iniciativas incluidas en el temario.

Karina Milei ordenó la agenda legislativa y confirmó el envío del acuerdo con Estados Unidos. También se repasaron los asuntos previstos para la sesión del Senado del jueves. La agenda contempla la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la denominada Ley Joaquín, modificaciones al régimen de cabotaje, la inviolabilidad de la propiedad privada y proyectos vinculados con discapacidad.

Reforma electoral y negociación con los bloques Otro de los puntos centrales del encuentro fue la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo. El oficialismo repasó el estado de las negociaciones y la discusión que se retomará en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde se recibirán propuestas y modificaciones de los distintos bloques parlamentarios.

La iniciativa tiene como uno de sus principales objetivos la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. El nuevo borrador también incorporó cambios respecto del proyecto original, entre ellos la posibilidad de habilitar listas colectoras, una modificación que forma parte de las conversaciones con los gobernadores aliados. La discusión continuará durante los próximos días en comisiones, en un escenario en el que La Libertad Avanza necesita reunir respaldos de los bloques dialoguistas para conseguir dictamen y avanzar con el tratamiento legislativo. La negociación también involucra a los mandatarios provinciales, que buscan garantías para sus armados electorales de cara a 2027. El acuerdo comercial con Estados Unidos llega al Congreso La principal novedad política de la reunión fue la decisión de enviar al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado entre la Argentina y Estados Unidos. Según informó el Gobierno, el entendimiento contempla beneficios arancelarios para productos argentinos, apertura de mercados y oportunidades de inversión en sectores estratégicos, entre ellos los minerales críticos. El envío del acuerdo abrirá una nueva instancia institucional para el entendimiento alcanzado con Washington, que deberá atravesar el tratamiento parlamentario. En Casa Rosada buscan avanzar con su agenda de integración comercial y profundizar el vínculo económico con la administración estadounidense.