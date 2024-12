El Gobierno solicitó explicaciones a Chile tras incursión de helicóptero militar en Santa Cruz

Desde Cancillería pidieron conocer los motivos de la violación del espacio aéreo por parte de la aeronave, que no contaba con autorización ni se había declarado en emergencia.

Según trascendió, el incidente -que no contaba con ningún tipo de autorización ni emergencia- se produjo a las 17.50 , y el Ministerio de Defensa activó los protocolos correspondientes tras detectar la aeronave mediante sus sistemas de vigilancia. De esta manera, Cancillería envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido.

El reclamo, según detallaron, no implica ningún tipo de conflicto alguno que pueda llevar a una tensión entre ambos países. Sin embargo, hubo una reciente disputa que involucró a Javier Milei, Luis Caputo y Gabriel Boric, el presidente chileno.

El pasado martes, el ministro de Economía habló sobre la administración de Boric en Chile. Lo tildó de "comunista" y aseguró que está "por hundir" a su país.

“Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010, y descuidó la batalla cultural. Esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser, la descuidó durante mucho tiempo, y hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”, dijo Caputo.

Al respecto, hizo un paralelismo con la situación en Argentina y señaló que “el kirchnerismo, haciendo una gestión económica paupérrima, gobernó 16 de los últimos 20 años porque había ganado la batalla cultural. Claro que hay que dar esa batalla y hay que explicar y explicar. Y que la gente entienda”.

Luego de estas declaraciones, el secretario general de Política Exterior, Rodrigo Olsen, le entregó la carta al embajador de Argentina en el país, Jorge Faurie, donde expresa "el rechazo del gobierno de Chile a las inapropiadas e inexactas declaraciones".

“Hoy, a las 18.15 horas, el Secretario General de Política Exterior, embajador Rodrigo Olsen, entregó formalmente una nota de protesta al embajador de la Argentina, Jorge Faurie, manifestando el rechazo del Gobierno de Chile a las inapropiadas e inexactas declaraciones del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo”, expresaron desde la Cancillería chilena.

Posteriormente, Milei escribió en su cuenta de X "Poniendo zurdos en su lugar", citando una publicación donde se respaldaban las declaraciones de "Toto". Más tarde, otra página se agregó al capítulo cuando Boric declaró: "No me voy a referir con insultos o descalificaciones al presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacer. Yo prefiero hablar en positivo y contarle a todo Chile, y también al hermano pueblo argentino, que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública y la educación pública y no destruirlas".

"Quiero decirle al presidente Milei que los 5.000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos y que hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros los presidentes pasamos, pero los pueblos y las instituciones quedan", sumó.