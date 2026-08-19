El hermano de Manuel Adorni dijo ante la Justicia que "puso un cero de más" en su declaración jurada

nFrancisco Adorni, quién está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, presentó un escrito ante la Justicia donde explicó el origen de una irregularidad en su declaración.

El hermano de Manuel Adorni dijo que "puso un cero de más" en su declaración jurada.

Francisco Adorni , hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y quién está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito , acusó este miércoles un error en su declaración jurada de 2024. El diputado sostuvo que "puso un cero de más" en una deuda, y negó haber intentado ocultar información.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza presentó un escrito ante el juez federal Daniel Rafecas , para evitar ser llamado a indagatoria, donde explicó una de las principales diferencias detectadas en sus declaraciones juradas. En ella, aseguró que por "un error involuntario" declaró $130 millones en lugar de $13 millones de pesos en la cifra de una deuda hipotecaria relacionada a un crédito que había pedido al Banco Provincia para la compra de la casa en City Bell.

De esta manera, Adorni aseguró que no hubo intención de ocultar información ni de engañar a la Justicia . Sin embargo, ahora se deberá determinar si esa versión resulta suficiente para despejar las dudas que dieron origen a la investigación.

El fiscal Guillermo Marijuan , que hace dos meses había pedido que se tome declaración indagatoria al diputado por las irregularidades, dedujo de esos números que el funcionario redujo su deuda en unos 70 millones de pesos, un monto que no estaba explicado.

“La denuncia fue precisamente el acontecimiento que permitió advertir la inconsistencia más visible: una deuda inicial de $130.000.000 frente a los $13.000.000 informados en la declaración inicial. La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene”, argumentó el hermano del exvocero y exjefe de Gabinete de Milei.

No fue la primera modificación que Adorni introduce en su declaración jurada. En la de 2025, el funcionario incorporó en una rectificación $24.500.000 en efectivo, de los cuales $21.000.000 correspondían, según dijo, a una herencia.

La investigación por las irregularidades del hermano de Adorni

El 18 de junio pasado, el fiscal Marijuan había pedido que se tome declaración indagatoria al diputado provincial por la presunta incorporación de datos falsos y omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales.

Al decidir la indagatoria, Marijuan recordó que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas".

En este sentido y según sostuvo el fiscal, a medida que avanzó la investigación, Adorni presentó sucesivas rectificaciones de las declaraciones juradas que había presentado mientras ejercía cargos públicos, incorporando bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo e ingresos que no habían sido informados originalmente.

Por ese motivo, Marijuan consideró que debido a los conocimientos del diputado “de ningún modo podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al tratarse de un experto en la materia".

La investigación se originó a partir de una hipótesis de presunto incremento patrimonial no justificado durante el período en que Adorni ocupó distintos cargos en el Ministerio de Defensa, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna y luego como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

De acuerdo con el escrito, Adorni había presentado tres declaraciones juradas originales: la inicial de 2024, la anual de 2024 y la de baja correspondiente a 2025. Todas fueron confeccionadas antes del inicio de la causa. Lo que llamó la atención de la fiscalía fue que, una vez iniciada la investigación, el funcionario presentó múltiples rectificaciones de esos documentos.