Ricardo Quintela desmintió que Axel Kicillof lo haya ayudado en su candidatura: "No lo involucren en esto"

Continúa la carrera para las elecciones de autoridades del Partido Justicialista a nivel nacional, el próximo 17 de noviembre.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y candidato a presidente del PJ.

La campaña interna de los dos aspirantes a presidir el Partido Justicialista (PJ) comienza a desarrollarse cada vez con mayor intensidad: a la actividad de Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de las Artes se le sumó una nueva entrevista de Ricardo Quintela, quien desmintió el impulso de Axel Kicillof a su candidatura.

“No lo involucren a Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver. Porque dijeron que gente que está con Axel trabajó para mí. No es cierto”, señaló el gobernador de La Rioja en Radio 10, referencia a una entrevista de Máximo Kirchner en el mismo medio. “Ni Ferraresi, ni Mussi, ni ningún intendente, ni ningún ministro de Axel Kicillof me juntó avales. Lo desmiento rotundamente porque no fue así. No es cierto. Pasa que lo quieren involucrar a Axel como que él toma una posición con respecto a mi persona”, interpretó.

En referencia al diputado nacional, Quintela recordó que "él fue el primero que fui a ver para charlar. Le dije que el peronismo se había desarticulado y convertido en una confederación de provincias. Que había perdido su carácter de movimiento nacional y que teníamos que volver a unirlo”. "Yo salí a caminar, no con la intención de ser presidente del PJ, sino porque veía al peronismo estancado y que nadie levantaba los brazos ni quería salir a caminar y hablar con los compañeros”, agregó.

En ese sentido, sostuvo: “Yo nunca me animé a juzgar a un par porque cada provincia tiene sus dificultades y problemas. Algunos tienen que entender que cuando uno gobierna una provincia, tiene que responder a los intereses de sus mandantes, los que depositaron el voto. Yo no me animo a juzgar a un compañero. Si tengo que decir o criticar algo que no estoy de acuerdo, se lo diría en cuatro paredes”.

Axel, Cristina y Estela.jpeg Axel Kicillof, Estela de Carlotto y Cristina Kirchner, este miércoles. Finalmente, planteó que "yo no soy empleado de nadie. Me conduce la política. A mí no me manda nadie. Eso no está en el peronismo" e hizo una valorización de la figura de Carlos Menem: "Él también persuadía y conducía a partir del cariño, amor y afecto, y no a través de la imposición. Y yo creo que tenemos que modificar algunas conductas nuestras. El que conduce lo hace a través del esquema persuasivo y políticas claras. Y no es que con Cristina yo no me siento identificado, es una competencia entre compañeros”, En su carrera electoral para la presidencia del PJ, Ricardo Quintela escogió como candidatos a vicepresidentes a Magda Ayala (intendenta de la ciudad chaqueña Barranqueras), el exgobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, la secretaria gremial de UPCN Capital Mariana Gadea, legislador tucumano Roque Álvarez y Alba Sanchez (intendenta de la ciudad salteña La Viña). Cristina Kirchner se reunió con estudiantes de la Universidad de las Artes Ya lanzada a la campaña para presidir el Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner se reunió este viernes con estudiantes de la Universidad Nacional de Artes (UNA) que hicieron una original protesta en la estación de trenes Once, donde bailaron la canción "Fanático" de Lali Espósito en la estación de trenes de Once, en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. "No saben la alegría de estar en lugares en los que una a construido y creado, valió la pena. Cuando vale la pena para el pueblo, normalmente no vale la pena para la vida de los dirigentes que hacen estas cosas porque después son muy castigados", les dijo a los estudiantes. image.png Cristina Kirchner este viernes con estudiantes universitarios. Un grupo de estudiantes hicieron una performance en la estación de Once que se viralizó a través de videos caseros y uno editado por el grupo Shock. Al finalizar, cantaron "¡Universidad de los trabajadores! ¡y al que no le gusta! ¡se jode!" "Así como fueron a bailar a la estación tendrían que hacer una cosa de mimos, actuar, llamar la atención y significar algunas de las escenas horribles que a diario nos proporcionan las autoridades", les sugirió.