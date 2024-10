Cristina Kirchner se reunió con estudiantes de la UNA que protestaron con un baile contra el ajuste

Ya lanzada a la campaña para presidir el Partido Justicialista (PJ) , Cristina Kirchner se reunió este viernes con estudiantes de la Universidad Nacional de Artes (UNA) que hicieron una original protesta en la estación de trenes Once, donde bailaron la canción "Fanático" de Lali Espósito en la estación de trenes de Once, en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

"No saben la alegría de estar en lugares en los que una a construido y creado, valió la pena. Cuando vale la pena para el pueblo, normalmente no vale la pena para la vida de los dirigentes que hacen estas cosas porque después son muy castigados", les dijo a los estudiantes con quiénes se reunió junto a docentes y no docentes en el Museo de la Cárcova de la UNA, ubicado en costanera sur de la Ciudad de Buenos Aires.