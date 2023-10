El nuevo escenario Federal de cara al balotaje

Que el nuevo escenario tiene ganadores, perdedores, y muchas chicanas todavía, como la que Natalia de la Sota, hija del exgobernador y dirigente pejotista, le hizo a Juan Schiaretti que tomó distancia inicial de la cuestión, se fue de viaje (a Arabia, y con otro “saliente” como Omar Perotti de Santa Fe), seguramente para hacer valer (más) su decisión al demorarla hasta su vuelta la semana próxima. Pero en esta estrategia probablemente no contó con que la hija de su jefe político, lo iba a madrugar adelantando su adhesión (y la de Alejandro “el Topo” Rodríguez) a Sergio Massa. “Quiero un Estado que abrace”, dijo De la Sota al mostrar sus diferencias con la postura opositora, algo que seguramente Massa tampoco sabe si le sirve, o le juega en contra en este momento. En todo caso, otro gran perdedor de la cuestión fue el economista Carlos Melconian, que directamente fue rechazado por Javier Milei en el nuevo frente, a diferencia de Rodolfo Santangelo, o Daniel Artana (Fiel), a quienes el libertario consideró “amigos”, y que junto al ex Banco Central de la era macrista, Federico Stuzenegger, tendrían ya lugares acordados en el nuevo gabinete de Milei que comenzó a negociarse tras la primera vuelta. Esto deriva, además, en el rol que tendrán las 4 fundaciones que venían acompañando a Cambiemos, con trabajos estratégicos muy adelantados (en algún área, incluso, ya terminados) y que todavía no reciben mandato político sobre el cambio de escenario. El tema, volverá a la mesa de conducción probablemente esta semana, entre los miembros de la Fundación Alem (UCR) , Fundación Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto), Instituto Hannah Arendt (CC de Carrió) y Fundación Pensar (Pensar-PRO) ya que al menos dos de ellas, la de Carrió y la de la UCR, podrían desistir ahora con Milei del trabajo conjunto que venían haciendo en el plan de Cambiemos para Bullrich, y que ya había provocado algunas rispideces, en especial, entre varios economistas y exministros macristas.