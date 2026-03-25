Los cuatro proyectos de ley que el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso: cuáles son

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció los proyectos a los que apunta el Ejecutivo. De esta forma, presentó la próxima agenda legislativa. Además, dijo cuándo presentará su informe de gestión en Diputados.

El gobierno de Javier Milei anunció el envío al Congreso de un conjunto de proyectos que forman parte de su primera agenda legislativa. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni , el objetivo central es reforzar la propiedad privada y reducir lo que el oficialismo considera problemas estructurales de inseguridad jurídica .

“Como segundo orden del día, en cumplimiento de la indicación del Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación . En primer lugar, enviaremos un paquete de leyes dedicados a fortalecer la propiedad privada en la Argentina”, sostuvo el funcionario.

El ministro coordinador brindó detalles en torno a un anuncio que había hecho días atrás, a través de su cuenta de Twitter. Por un lado, habló de una ley de expropiaciones que limitará los casos de "utilidad pública". "El Estado no puede decidir unilateralmente", remarcó el funcionario. Asimismo, anunció que se enviará un marco normativo para la Ley de manejo de fuego "inventada por Máximo Kirchner", autor de la medida.

La tercera medida que enviará el presidente Javier Milei, en pos de "fortalecer la propiedad privada", apunta a modificar la Ley de Tierrar Rurales para levantar la restricción a extranjeros a la compra de tierras . Por último, hizo alusión a una nueva ley de desalojo para restituir las propiedades "en menos de cinco días".

"Terminaremos de promulgar la modificación de la mal llamada Ley de Glaciares" , continuó el ministro coordinador. Mientras Adorni hacía el anuncio, en el Anexo de la Cámara de Diputados, se celebraba la audiencia pública a la que se anotaron más de 100.000 personas para exponer su postura en torno a la iniciativa que ya tiene la media sanción del Senado.

"La Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo", afirmó Adorni. Y aseguró que se avanzará en la iniativa que habilita la compatibilidad la protección ambiental y la minería. "Nuestra modificación le devolverá a las provincias la potestad para determinar donde permitir actividad minera", reconoció.

Al igual que había anunciado días atrás, luego de la reunión de la Mesa Política, Adorni dijo que se enviarán modificaciones a dos leyes que fueron insistidas por la oposición en el Congreso luego del veto presdiencial.

"Como están planteadas estas leyes, vienen a repartir plata que no hay y forzarnos a emitir. Y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza", dijo al cuestionar las iniciativas impulsadas por la oposición que el Ejecutivo sigue sin cumplir.

"Además, vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer clientelismo", remató.

Finalmente, Adorni anunció el envío del nuevo Código Penal, proyecto que tiene 900 páginas. Según detalló Adorni, el proyecto -que fue anunciado en el marco de la campaña legislativa del año pasado- endurece algunas penas y crea nuevas figuras penales, como estafas piramidales, daño animal, trapitos, armas en las cárceles, entre otros.

"De esta forma, iniciamos lo que el Presidente ha llamado el Año calendario de la Reforma: el proceso de sesiones más reformista de la historia", remató.

Más adelante, Adorni anunció que se enviarán 60 pliegos de jueces y fiscales al Senado. Y anticipó que brindará su primer informe de gestión el 29 de abril. Se da por descontado que ese día la oposición de la Cámara de Diputados aprovechará la jornada para "pegarle" con su viaje en jet privado a Uruguay, haber subido a su esposa al avión oficial y la casa que se le adjudica en un country en Exaltación de la Cruz.

Los anuncios de Adorni se hicieron en el marco de la primera conferencia de prensa que brinda luego de que el 8 de marzo quedara en el centro de la escena por las fotos con su esposa en Nueva York, donde se celebró el Argentina Week, pese a que no formaba parte de la comitiva oficial.