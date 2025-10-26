El peronismo le ganó por poco a LLA en Santa Cruz y Provincias Unidas se quedó sin nada







Volvió a imponerse en el distrito después de seis años, con la candidatura del exsacerdote Juan Carlos Molina. El gran derrotado fue el oficialismo local de Claudio Vidal, que se ubicó tercero lejos.

Juan Carlos Molina fue el candidato impulsado por Cristina Kirchn er y le dio una de las pocas victorias del domingo.

El peronismo logró este domingo una de sus pocas victorias al ganar Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. Con el exsacerdote Juan Carlos Molina como principal candidato, Fuerza Santacruceña sacó 32,08% y superó por poco a La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el 31.72%. El gran derrotado fue Por Santa Cruz del gobernador Claudio Vidal, que obtuvo el 15,42%, lo que provocó un duro golpe para el oficialismo y las aspiraciones del armado de Provincias Unidas.

Este domingo 26 de octubre, los santacruceños eligieron 3 diputados nacionales. Había 288.732 votantes habilitados, distribuidos en 879 mesas. Representa el 0,8 % del padrón nacional, pero mantiene su peso simbólico por ser la cuba del kirchnerismo, que gobernó por tres décadas la provincia, La participación fue del 64,71%.

El gran derrotado de la jornada fue el gobernador Vidal. Quedó muy lejos de la disputa a 15% del primero y no pudo ni sumar una banca para el armado de Provincias Unidas de los gobernadores de centro.

Con estos resultados, Fuerza Santacruceña obtuvo dos bancas de diputados para Juan Carlos Molina y Moira Lansesán y LLA una para Jairo Guzmán, titular del PAMI local.

Los diputados electos reemplazarán en diciembre a Roxana Reyes (UCR-Juntos por el Cambio), Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) y Facundo Prades (Por Santa Cruz), que asumió semanas atrás en reemplazo de Sergio Acevedo.

Lejos quedaron el resto de las listas competidoras. El PRO de Leonardo Roque 7,75%, el Frente de Izquierda de Gabriela Ance 4,87%, la Coalición Santacruceña de Pedro Muñoz con el 3,56 %, Proyecto Alternativo de Jorge Cruz tuvo un 3,32 % y el Nuevo Más con el 1,24%. Resultados elecciones 2025: así queda el mapa provincia por provincia Embed Diputados: Fuerza Santacruceña: Juan Carlos Molina, Moira Lansesán y Amadeo Figueroa.

Juan Carlos Molina, Moira Lansesán y Amadeo Figueroa. Por Santa Cruz : Daniel Álvarez, Gisella Martínez y Juan José Ortega.

: Daniel Álvarez, Gisella Martínez y Juan José Ortega. La Libertad Avanza: Jairo Guzmán, Perla Gómez y Matías Alzugaray.

Jairo Guzmán, Perla Gómez y Matías Alzugaray. Proyecto Alternativo : Jorge Cruz, Johana Bustos y Mario Lozano.

: Jorge Cruz, Johana Bustos y Mario Lozano. Frente de Izquierda: Gabriela Ance, Luis Díaz y Oriana Toloza.

Gabriela Ance, Luis Díaz y Oriana Toloza. Nuevo Más:

Pro: Leonardo Roque, Andrea Gallegos y Horacio Padín.

Coalición Santacruceña: Pedro Muñoz, Mariano Olmos y Omar Fernández.