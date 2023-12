El Polo Obrero desafía a Patricia Bullrich y su protocolo antipiquete: "Vamos a ir por las calles"

Los organizadores de la movilización anunciaron que caminarán por las calles y no por la vereda. De esta forma, romperán una de las condiciones impuestas por Bullrich y su protocolo.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero , brindó detalles sobre la movilización en declaraciones a la prensa y criticó a la ex titular del PRO: "Estamos acá con compañeros abogados, con organismos de derechos humanos y estamos los dirigentes políticos garantizando y certificando que los compañeros puedan pasar sin ningún tipo de molestia por parte de la policía. Hemos tenido un operativo digno de una guerra, de un estado de sitio contra lo que es una manifestación pacífica. Desde la mañana aterrorizando a la población".

"Vamos a hacer una enorme movilización por las libertades democráticas. No le vamos a permitir a la ministra Patricia Bullrich que declare el estado de sitio . De hecho, si quiere estado de sitio que lo lleve al parlamento, si quiere cambiar la constitución que mande una reforma constitucional. Acá estamos, acá nos vamos a quedar y vamos a garantizar para que hoy marchemos a Plaza de Mayo desde distintos puntos", agregó.

Gabriel Solano, referente del Partido Obrero , anunció una modificación en los puntos de salida de la marcha: "La marcha estaba convocada en Congreso y ahora vamos a convocar en Diagonal Norte y Florida una cabecera, y la cabecera principal en Diagonal Sur y Belgrano, porque no queremos que nos impidan la movilización. De esa manera, queremos que Patricia Bullrich no se salga con la suya. Estamos viendo que sube la policía a un colectivo, pregunta quién va a la marcha. Venimos a reclamar que la policía se retira, que vayan a buscar a los narcotraficantes, y que deje como corresponde que la movilización se realice tranquilamente".

Sobre la posible presencia de menores, Belliboni señaló que "cada papá y mamá tiene derecho a traer a sus hijos, no le recomendamos a nadie que haga lo que no tienen que hacer. La patria potestad en la Argentina la tienen los padres, no Patricia Bullrich. La tienen los padres".

El Polo Obrero cambió la cabecera central de la movilización

Dirigentes del Polo Obrero anunciaron la modificación de los puntos de salida y concentración para la marcha que culminará en Plaza de Mayo:

“Con el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el gobierno nacional y su ministra Patricia Bullrich, suspendemos la salida de Congreso y la movilización saldrá de dos puntos. La cabecera central, de Diagonal sur y Belgrano, y la otra cabecera, de Florida y Diagonal Norte”. “Luego marcharemos a Plaza de Mayo para realizar el acto acordado entre decenas de organizaciones populares, piqueteras, sindicales, y estudiantiles y de derechos humanos”, agregaron a través de un comunicado oficial.

marcha-polo obrero El Polo Obrero realizará la primera marcha contra Javier Milei. Ignacio Petunchi

Manuel Adorni: "El Polo Obrero maneja una caja $5.461 millones y extorsiona"

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que las organizaciones piqueteras que marcharán esta tarde tienen "temor a que pierdan el negocio" y dijo que el Polo Obrero, una de las convocantes, "maneja una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y tiene necesidades"

"Hasta el momento se recibieron 8.900 denuncias en la línea 134 y el protocolo se está desarrollando con total normalidad, con controles preventivos en estaciones de trenes y accesos a la ciudad", indicó el vocero en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Según el funcionario "hay datos relevantes en los que se identifica puntualmente a quién es el que extorsiona", y que por lo tanto, "se tomarán las medidas pertinentes".