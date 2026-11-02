El PRO reunió a su mesa chica en medio de las dudas sobre una alianza con La Libertad Avanza para las elecciones 2027

El encuentro se llevó a cabo en la sede de Balcarce 412 y estuvo encabezado por Mauricio Macri, titular del partido. También participaron Jorge Macri, Rogelio Frigerio y Nacho Torres.

El PRO reunió este lunes a su mesa chica para analizar la realidad política y económica del país en medio de las dudas respecto de la conformación de una eventual alianza con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 2027 y con el debate por el Presupuesto nacional como telón de fondo.

El encuentro se llevó a cabo en la sede nacional del partido ubicada en la calle Balcarce 412, en la Ciudad de Buenos Aires. Según supo Ámbito, el mitin, que comenzó a las 10, contó con la presencia del expresidente y se extendió aproximadamente por unas dos horas.

Estuvieron presentes la vicepresidenta primera del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el secretario general y diputado nacional, Fernando De Andreis; el titular del PRO porteño y jefe de Gobierno, Jorge Macri y el jefe del partido bonaerense y diputado Cristian Ritondo.

Los acompañaron el senador Martín Goerling, el intendente marplatense Guillermo Montenegro y la exdiputada María Eugenia Vidal. Los gobernadores de Entre Ríos y Chubut, Rogelio Frigerio y Nacho Torres, se sumaron a la reunión de la Mesa Ejecutiva desde sus provincias a través de Zoom.

En el encuentro analizaron la actualidad política y económica del país. De Andreis y Ritondo hablaron sobre las conversaciones con los libertarios para arribar a un acuerdo electoral. Desde el PRO señalaron que por el momento no habrá definiciones concretas al respecto. "Hay tiempo para tomar esa decisión. El calendario electoral no comenzó aún", precisaron.

La reunión tuvo lugar apenas días después de las declaraciones de Macri sobre la falta de avances en las charlas con La Libertad Avanza respecto a una eventual alianza. En el encuentro solidario anual de "Hacemos!", organizado por la exgobernadora Vidal, sentenció: “No han avanzado nada”.

A pesar de las múltiples reuniones que tanto Ritondo como De Andreis han mantenido con representantes del oficialismo para explorar posibles entendimientos políticos, esos contactos todavía no derivaron en la conformación de una mesa formal de negociación para las próximas elecciones.

Las charlas apuntan repetir la alianza conformada en octubre del 2025 que les permitió obtener una holgada victoria sobre el peronismo en buena parte del territorio nacional.

En el PRO mantienen abierta la puerta a confluir con los libertarios con el fin de impedir el regreso del kirchnerismo a la Casa Rosada. Aún sin candidatos, en la oposición peronista pugnan desde Axel Kicillof, Sergio Uñac, Sergio Massa y hasta la expresidenta Cristina Kirchner, quien reclama que se revea la sentencia por Vialidad y que se suprima la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.

Este lunes se conoció una entrevista que la exmandataria le brindó al diario estadounidense The Washington Post en la que expresó la posibilidad de volver a ser candidata en 2027. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, dijo en el marco de la conversación.

En el PRO salieron a responder. La diputada porteña Laura Alonso expresó la postura del partido a través de un mensaje en sus redes sociales en el que sentenció: “Señora, robó y está inhabilitada”.

“¿Por qué a Cristina Kirchner, inhabilitada por corrupta, habría que aplicarle la ley distinto de Julio De Vido, Amado Boudou, José López, Ricardo Jaime y otros?”, planteó la diputada. Y subrayó que todos ellos “eran funcionarios y robaron”, fueron “juzgados en juicios orales y públicos, con todas las garantías, y quedaron inhabilitados”, tal como lo “prevé el Código Penal”.

La diputada porteña recordó que la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en la causa Vialidad, ya fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, cuestionó que la expresidenta pretenda ser tratada de manera distinta a otros exfuncionarios condenados por hechos de corrupción.

El debate por el Presupuesto 2027

Durante el mitin de esta mañana, Ritondo y Goerling, presidentes de los bloques de Diputados y del Senado, también pusieron en autos al resto de los presentes sobre la agenda parlamentaria de ambas cámaras antes de que terminen las sesiones ordinarias. En ese aspecto, explicaron que volvieron a insistir a Nación con realizar una serie de modificaciones al Presupuesto para aportar los votos para su aprobación.

La intención del partido amarillo es acompañar la ley de leyes. Sin embargo, le planteó al Gobierno nacional que realice una serie de cambios al proyecto original. Nación aceptó por caso suprimir los artículos que afectaban al colectivo de Discapacidad. Pero desde el PRO también piden que se reduzca el impuesto a los combustibles, un reclamo que vienen haciendo los gobernadores de todos los espacios políticos.

Además, tal como informó Ámbito, solicitan la publicación de inversiones, plazos y tarifas, junto con informes trimestrales al Congreso sobre el avance de las obras y el costo fiscal de los beneficios otorgados, a fin de que se garantice la transparencia en las concesiones viales.

También volvieron a reclamar -al igual que ocurrió en el Presupuesto 2026– que se regularicen las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, junto con un pedido para que el Ejecutivo autorice las operaciones de financiamiento de CABA. Además, entre los pedidos, el PRO pediría que la “ley de leyes” incorpore el régimen antievasión de billeteras virtuales. Además, pidieron reducir el IVA de los huevos y sus derivados a la mitad.