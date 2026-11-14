Sandra Pettovello advirtió por "insistentes presiones y agresiones", en el medio de la disputa con el gremio de Luis Barrionuevo + Agregar ámbito en









La ministra elevó a la Corte Suprema la definición de autoridades de la UTHGRA, que permanece acéfala desde diciembre del 2025. Se planifica una movilización al Ministerio.

Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo.

El otrora aliado del oficialismo, Luis Barrionuevo, suma un nuevo capítulo de conflictividad con el Ejecutivo nacional. Este sábado la ministra Sandra Pettovello aseguró haber recibido hostigamiento, en el medio de las indefiniciones de las elecciones de autoridades de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA). Ambos dirigentes ya habrían discutido sobre el mismo hecho en la previa de la conferencia de León XIV en la UCA, frente a los demás asistentes.

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La disputa se abrió en diciembre, cuando fueron los comicios del sindicato que dirige Barrionuevo desde 1985. Los resultados fueron elevados a un litigio que, tras ocho meses de tratativas judiciales, devinieron en un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que reconocieron el triunfo electoral de Barrionuevo (con 121.334 votos) e instaron a la Secretaría de Trabajo -bajo el organigrama del Ministerio de Capital Humano- a que certificara su continuidad como autoridad gremial. El organismo dirigido por Pettovello llevó la situación a la Corte Suprema. Como respuesta, el sindicato se movilizará al Ministerio.

En ese contexto, se conoció una publicación de Pettovello en X: "No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar. La elección de autoridades de un gremio en cuestión se encuentra judicializada y he sufrido presiones para que desista de un recurso extraordinario que el Ministerio ha presentado conforme a la ley".

"Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión. La movilización que se pretende impulsar, en un contexto de hostigamiento tanto personal como a través de los medios de comunicación, responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Analizaré la posibilidad de efectuar una presentación judicial o denuncia para proteger mi integridad moral y física. Exhorto a que cesen las insistentes presiones y agresiones hacia mi persona", concluyó.

No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar.



La elección de autoridades de un gremio en cuestión se encuentra judicializada y he sufrido presiones para que desista de un recurso extraordinario que el Ministerio ha presentado conforme a la ley.… — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) November 14, 2026 El reclamo por fondos de obras sociales La semana pasada Luis Barrionuevo encabezó un frente de 50 sindicatos en una presentación judicial contra el Ministerio de Economía por la retención de $688.000 millones que pertenecen al sistema de obras sociales.

El reclamo incluye $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución, hoy colocados en un plazo fijo en el Banco Nación, y otros $400.000 millones en Fondos FIMA, vinculados a deudas por aportes de adherentes voluntarios. El frente sindical no se limita a Economía. También responsabiliza al ministro de Salud, Mario Lugones, por la falta de respuestas y por no haber adoptado medidas para destrabar la crisis. Según los dirigentes, el funcionario los recibió en tres oportunidades sin presentar una propuesta concreta.