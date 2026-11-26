El Senado debate la reforma electoral: que puede cambiar si se aprueba + Agregar ámbito en









La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría después de que Patricia Bullrich aceptara retirar las listas colectoras para sumar apoyos. El texto contempla la suspensión de las PASO, cambios en la Boleta Única, Ficha Limpia, modificaciones en el financiamiento de las campañas y nuevas reglas para los debates presidenciales.

Sin PASO ni colectoras: cómo cambiaría el mapa electoral con la reforma política.

Luego de conseguir el respaldo en el dictamen, el Gobierno busca aprobar la reforma electoral hoy en el Senado. El Gobierno llega al cierre del período de sesiones ordinarias con una de sus principales apuestas legislativas: la reforma política. La Libertad Avanza buscará, este jueves desde las 12, aprobar en el Senado el proyecto que, entre otros cambios, suspende las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para los comicios de 2027.

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Para conseguirlo, el oficialismo mantiene negociaciones con los bloques aliados en busca de los votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Como la iniciativa modifica la Ley Electoral Nacional y la Ley de los Partidos Políticos, necesita el respaldo de al menos 37 senadores. En el Gobierno aseguran que tienen los apoyos necesarios y estiman que podrían reunir entre 38 y 40 votos.

Después de una negociación con los bloques aliados, La Libertad Avanza consiguió las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría, con una serie de modificaciones respecto del proyecto original. La iniciativa apunta a cambiar las reglas de competencia electoral y tendrá impacto tanto en la organización de los partidos como en la forma en que los argentinos elegirán a sus representantes.

Si el proyecto se convierte en ley, los partidos políticos dejarán de estar obligados a convocar a una elección primaria abierta para definir sus candidaturas nacionales. Cada fuerza deberá resolver sus postulaciones mediante sus propios mecanismos internos, de acuerdo con sus cartas orgánicas y reglamentos.

La modificación tiene consecuencias que exceden el argumento del ahorro de recursos públicos utilizado por Casa Rosada. Las PASO funcionan como una instancia para ordenar las internas de las distintas fuerzas y permiten que los votantes participen en la selección de candidatos antes de la elección general. Sin esa herramienta, las disputas por las candidaturas presidenciales y legislativas deberán resolverse mediante acuerdos partidarios, internas cerradas u otros mecanismos que establezcan las propias organizaciones.

Además de la eliminación de las PASO por única vez para las elecciones del próximo año, el texto incorpora una serie de modificaciones al funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos. Entre ellas se encuentran el capítulo de Ficha Limpia, que fue incluido a pedido del PRO, cambios en la publicidad electoral y nuevas disposiciones para la veda. Qué pasará con las candidaturas, las campañas y el voto si avanza la reforma política Otro de los puntos que generó mayor controversia durante la negociación fue la posibilidad de habilitar listas colectoras. El proyecto original contemplaba un sistema de adhesiones que permitía que distintas listas legislativas acompañaran a un mismo candidato presidencial. De esa manera, diferentes espacios podían competir por bancas en el Congreso mientras compartían una candidatura para la Casa Rosada. Finalmente, Bullrich aceptó retirar esa posibilidad para conseguir el respaldo de los bloques dialoguistas. El dictamen vuelve así al principio de una candidatura vinculada a una sola lista, bajo el criterio de un ciudadano, un voto. La concesión no fue menor. La habilitación de las colectoras había sido reclamada por sectores del radicalismo y algunos gobernadores que buscaban una herramienta para mejorar su posicionamiento electoral en sus provincias. Sin embargo, el PRO y otras fuerzas aliadas manifestaron reparos. Para evitar que esa discusión pusiera en riesgo el conjunto de la reforma, el oficialismo decidió dejar afuera el mecanismo. La iniciativa también incorpora cambios en la Boleta Única de Papel (BUP), el instrumento que se utilizará en las elecciones nacionales. El nuevo esquema contempla la posibilidad de incorporar fotografías de los principales candidatos y suma un casillero de boleta completa. Esto permitirá que el elector marque una sola opción para votar a todos los candidatos de una misma fuerza política, sin necesidad de seleccionar individualmente cada categoría. También continuará vigente la posibilidad de elegir candidatos de distintos partidos mediante el corte de boleta. En materia de financiamiento electoral, el dictamen establece una modificación respecto de la propuesta inicial del Poder Ejecutivo. La versión original buscaba eliminar los espacios gratuitos de publicidad electoral que los medios de comunicación deben ceder durante las campañas. Después de las objeciones de los aliados, Bullrich aceptó mantener la mitad de esos espacios. La reducción será del 50% en radio y televisión, mientras que los aportes privados a las campañas conservarán el límite del 2% previsto en la normativa vigente, en lugar de avanzar con una liberalización de las contribuciones. Otro capítulo relevante es la incorporación de Ficha Limpia. El proyecto establece restricciones para las personas que tengan condenas firmes, confirmadas en segunda instancia, por delitos dolosos. La inhabilitación alcanzará a quienes pretendan competir por cargos electivos nacionales y también contempla restricciones para ocupar determinados cargos partidarios y funciones dentro de la administración pública. La Cámara Nacional Electoral tendrá a su cargo la elaboración de un registro público de personas alcanzadas por estas inhabilitaciones. La reforma también modifica el régimen de elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. El texto suspende la elección directa de los parlamentarios y establece un mecanismo de designación a través del Congreso y las legislaturas provinciales. Los 24 representantes correspondientes a los distritos provinciales serán designados por las respectivas legislaturas, mientras que los 19 representantes del distrito nacional se distribuirán entre ambas cámaras del Congreso, con 12 designaciones a cargo de Diputados y siete del Senado. En cuanto a los debates presidenciales, el proyecto reduce su obligatoriedad. A diferencia del régimen actual, que establece la realización de debates antes de la primera vuelta electoral, la iniciativa contempla que sean obligatorios únicamente en caso de que haya una segunda vuelta. La modificación cambia las condiciones bajo las cuales los candidatos presidenciales deberán confrontar públicamente sus propuestas durante la campaña. La reforma también introduce modificaciones en la veda electoral. El dictamen flexibiliza las restricciones que rigen durante las jornadas de votación y elimina limitaciones a determinadas actividades comerciales, culturales y sociales que el Gobierno considera desactualizadas. Además, modifica los plazos vinculados con la publicidad electoral en los medios de comunicación. En paralelo, el texto incorpora cambios para facilitar la afiliación digital a los partidos políticos mediante sistemas de identificación biométrica. También establece nuevas disposiciones para la simultaneidad de los comicios nacionales y provinciales. En los distritos que decidan votar el mismo día, las jurisdicciones podrán adherir a la Boleta Única de Papel para unificar las categorías nacionales y locales en una misma papeleta. El proyecto todavía deberá superar el tratamiento en el recinto del Senado y luego obtener la aprobación de la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich apunta a llevarlo a votación el jueves 26 de noviembre, después de conseguir once firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales.