Mientras una parte de la dirigencia todavía resiste la supresión de las primarias, el massismo, el kirchnerismo y el kicillofismo ya analizan alternativas para definir la postulación de 2027. Internas abiertas, una compulsa digital, elecciones regionales y acuerdos políticos forman parte del menú.

En el peronismo no todos dan por perdida la pelea por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) , el sistema creado por la Ley 26.571 que se estrenó en 2011 para definir candidaturas. Aunque una porción importante de la dirigencia asume que la Casa Rosada conseguirá suspenderlas antes de fin de año, otro sector considera prematuro resignarse y plantea seguir dando la discusión en el Congreso. El Gobierno, en cambio, confía en reunir los votos en las sesiones extraordinarias , aunque con un margen más ajustado del que calculaba.

La línea de resistencia se acordó en agosto, durante la cumbre peronista del Hotel Emperador, y se ratificó en un encuentro reciente en la Casa de La Pampa : unificar el discurso en defensa de las primarias y evitar que el debate sobre la interna gane espacio.

Puertas adentro, sin embargo, el escenario sin PASO ya se analiza con mayor decisión. El massismo, el kirchnerismo y el kicillofismo coinciden en la necesidad de preservar la unidad, pero tienen distintas posiciones sobre cómo definir la candidatura presidencial. Una interna abierta aparece como la alternativa que reúne más adhesiones, aunque también circulan propuestas para regionalizar la competencia y sectores que mantienen abierta la posibilidad de un acuerdo político.

"Va a haber unidad", anticipó Sergio Massa en el encuentro peronista de San Fernando , donde quedó a la vista su rol de articulador y potencial candidato. En el Frente Renovador están convencidos de que, con o sin interna abierta, el peronismo llegará unido a las presidenciales de 2027.

Su líder se inclina por definir las candidaturas en una competencia y su equipo trabaja en una alternativa propia: una interna abierta y digital, con voto desde el celular y validación de identidad mediante datos del Renaper , pensada para ampliar la participación.

En el massismo, sin embargo, reconocen que llevarla a la práctica presenta dificultades que van mucho más allá de la identificación de los votantes. "La validación de identidad mediante reconocimiento facial es algo que puede hacer cualquier aplicación bancaria. El problema es garantizar la seguridad de una elección, dar certezas de que el voto sea secreto y libre. No puede haber dudas sobre eso ni margen para volver atrás si se produce un error", explicó a Ámbito un importante dirigente del espacio.

La complejidad, agregó, no termina cuando se verifica la identidad del elector: también hay que resolver cómo se emite el sufragio y garantizar la integridad de todo el procedimiento. "Hay mil alternativas, pero no tenemos infraestructura tecnológica ni capacidad para hacerlo", sintetizó.

En ese escenario, en el Frente Renovador empiezan a mirar otra posibilidad: que la definición nacional termine trasladándose a las elecciones primarias provinciales. El razonamiento parte de que Buenos Aires difícilmente pueda prescindir de las PASO si el peronismo quiere evitar una competencia fragmentada que ponga en riesgo la gobernación, donde los comicios se ganan o se pierden por un voto. Si se mantienen y hay una disputa entre candidatos, el resultado de esa elección podría terminar ordenando también la candidatura presidencial.

"Para mí no va a haber un proceso de selección de candidatos a nivel nacional. Va a haber un escalonamiento de elecciones. En la provincia no podemos eliminar las PASO porque, si vamos divididos, perdemos la gobernación. Si hay competencia el segundo domingo de agosto, el que gana pone el candidato a presidente. Simple", planteó la fuente. En esa hipótesis, la elección bonaerense trasladaría su centralidad al escenario nacional y podría funcionar como una instancia de ordenamiento del peronismo.

La alternativa también responde a una cuestión de recursos y tiempos. Organizar una interna nacional abierta implicaría construir un padrón específico que reúna a los partidos que integren el frente y a los ciudadanos no afiliados, además de resolver quién fiscaliza y financia el proceso.

"Los frentes se constituyen una semana antes de la presentación de listas. Es inviable pensar que en ese plazo se pueda armar un padrón ad hoc y organizar una elección de esas características", advirtió el dirigente. Los plazos electorales, los recursos disponibles y la posibilidad de alcanzar acuerdos de integración de listas serán, en ese sentido, factores determinantes.

Pero detrás de la discusión metodológica también hay una diferencia política con el kicillofismo. En el massismo consideran que la prioridad no debería ser solamente consolidar el voto propio, sino ampliar la base electoral y evitar que una interna termine profundizando las divisiones. La lectura es que el crecimiento del ausentismo y el voto en blanco en elecciones polarizadas obliga al peronismo a buscar también a quienes hoy están alejados de la política o no se sienten representados por ninguna de las opciones.

En esa lectura, en el massismo consideran que una eventual candidatura de Kicillof tendría el desafío de ampliar su llegada a los sectores independientes y a los votantes ubicados en el centro del espectro político. La preocupación es que una interna permita consolidar un liderazgo, pero no necesariamente garantice que todos los sectores acompañen después al ganador.

Como antecedente, el dirigente recordó la elección de 2023 y la dificultad que tuvo Massa para retener la totalidad de los votos que había conseguido Juan Grabois en las PASO. El temor es que una nueva competencia reproduzca ese escenario: "Si fracturás a tu propio electorado y el votante de Axel en la PASO después no te vota a Sergio, perdemos", advirtió.

Axel Kicillof: una interna con padrón nacional

En La Plata defienden las primarias como el mejor instrumento para dirimir diferencias internas en cada fuerza. El propio Axel Kicillof viene endureciendo el tono contra la Casa Rosada: hace una semana acusó a Javier Milei de querer "cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa", y en octubre había sido más gráfico: "Milei se juntó con sus consultores, sus encuestadores, y les dijo: 'Para que me vaya bien a mí, tengo que sacar las PASO'".

MILEI ADULTERA LA HISTORIA Y DESTRUYE EL FUTURO



Ayer, el presidente Milei intentó presentar a Manuel Belgrano como un precursor de su programa libertario. No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita.



Además de crear la bandera, Belgrano fue uno de los grandes… — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2026

Ante la posibilidad de que los libertarios consigan ponerlas en pausa, de todos modos, cerca del gobernador apoyan la propuesta de una interna abierta con el padrón electoral nacional, en la que pueda votar cualquier ciudadano y que organicen y financien quienes integren el frente opositor.

Una compulsa limitada a los afiliados del justicialismo, en cambio, no convence en la gobernación, donde la consideran poco representativa. "Si no, por ejemplo, pueden quedar afuera los afiliados del Frente Renovador, entre muchos otros que participan de nuestro espacio y no figuran en el padrón del PJ", graficaron en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La discusión también tiene una dimensión política. En el entorno de Kicillof consideran que el gobernador parte con ventaja frente a cualquier competidor en una interna. Una compulsa abierta, con el voto de cualquier ciudadano, le permitiría medir su respaldo en las urnas y evitar que su futuro electoral quede atado exclusivamente a una negociación de cúpula, donde podría quedar en minoría si se consolida una sociedad entre la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y Massa.

Cristina Kirchner: dos alternativas válidas

En el cristinismo tampoco rechazan la posibilidad de una competencia interna. "Estamos de acuerdo en que haya internas, es una posibilidad que estamos barajando. Nunca le escapamos. Cuando varios compañeros accedieron a cargos de intendentes a nivel distrital, por ejemplo en Lanús, Quilmes o Hurlingham, lo hicieron primero participando de PASO y ganando. Tenemos experiencia en el proceso de disputa interna y creemos que es correcto", señalaron desde el sector.

Cristina Kirchner no puede ser candidata: cumple prisión domiciliaria tras la condena firme en la causa Vialidad, que incluyó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, conserva un peso decisivo en el kirchnerismo y en las negociaciones por el armado electoral del peronismo. Con todo, en el espacio dejaron una advertencia: "La metodología de esa interna hay que discutirla, porque nadie tiene claro cómo hacerla".

Archivo. Hoy, Cristina Kirchner no puede ser candidata.

Cerca de la expresidenta tampoco descartan la vía del acuerdo. "Los acuerdos políticos también han sido parte de nuestro paisaje electoral", recordaron, en referencia a los armados de los últimos años del peronismo y pusieron de relieve que, por tanto, "esa alternativa no hay que descartarla, es válida".

Uñac propone seis domingos peronistas

El senador sanjuanino Sergio Uñac, precandidato presidencial, fue uno de los primeros en reclamar un plan B ante una eventual suspensión de las PASO y tiene una propuesta propia: dividir la interna en seis regiones (NOA, NEA, Sur, AMBA, Cuyo y Centro), con una votación en cada una, en domingos diferentes.

SEIS SUPERDOMINGOS PERONISTAS



Propongo que el peronismo defina sus candidaturas para 2027 en seis domingos, uno por región: NEA, NOA, Cuyo, Centro, AMBA y Sur.



Que los candidatos vayan a cada lugar, vean qué le pasa a la gente y cómo está la economía, presenten sus propuestas y… pic.twitter.com/VRk23sMF5l — Sergio Uñac (@sergiounac) November 25, 2026

Este martes, en C5N, habló de "seis domingos peronistas" y de un mes y medio de campaña por todo el país. "Que los candidatos vayan a cada lugar, vean qué le pasa a la gente y cómo está la economía, presenten sus propuestas y debatan ahí. Somos un mismo país con seis realidades económicas y sociales absolutamente distintas y hay que contemplar especialmente a cada región", explicó.

Y fue más allá: "No van más los productos enlatados para todo el país. La unidad hay que conseguirla con el voto".

Otras voces: internas abiertas y participación

La propuesta más detallada después de la de Uñac la presentó Agustín Rossi: una interna abierta con padrón nacional y boleta única de papel, de formato reducido y con los nombres de los candidatos, para abaratar costos y quitarles peso a los aparatos partidarios en la distribución de boletas y el control de las mesas.

"El peronismo tiene capacidad de organizarse", afirmó el diputado, que sugirió excluir del padrón a los afiliados de partidos ajenos a Fuerza Patria para evitar que otros espacios intervengan en la elección. Los gastos se repartirían en partes iguales entre los equipos de campaña y la fiscalización quedaría en manos de la junta electoral del PJ, con representantes de cada lista.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, visitó ayer Misiones y expresó que si se suspenden las PASO "tendría que haber interna", una opinión que, según planteó, "es compartida por muchos compañeros". Para el riojano, quien lidere la propuesta nacional del peronismo debe surgir de una votación de afiliados y ciudadanos sin afiliación.

El proyecto de país federal que la Argentina necesita se construye en unidad, escuchándonos y con todos los sectores adentro.

Hoy en Posadas, provincia de Misiones, compartimos un encuentro y charla política junto a compañeros, compañeras y dirigentes para analizar la realidad… pic.twitter.com/6R5GKi0iKg — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) November 24, 2026

En Concordia, el Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos aseguró ayer que, si se suspenden las primarias, "el Partido Justicialista va a realizar internas para elegir a sus candidatos y candidatas".

En tanto, el diputado Miguel Ángel Pichetto también apuesta a una compulsa: "Si no hay PASO, habrá que encontrar un mecanismo de participación democrática interna, a la vieja usanza de los partidos políticos". El legislador de Río Negro sostuvo que "hay que buscar una salida por la vía democrática" y defendió el principio de que quien gana conduce y quien pierde acompaña.

"Hace mucho tiempo que no ponemos de cara a la sociedad a nuestros candidatos. Hay mucha predisposición de todos los sectores a que el próximo candidato o candidata sea elegido por el pueblo", sostuvo la diputada nacional Victoria Tolosa Paz en una entrevista con Eco Medios.

En Córdoba, Natalia de la Sota también salió a defender las primarias. Durante la presentación del libro Un lugar en el mundo para Argentina: El legado delasotista en Villa Yacanto, la diputada de Defendamos Córdoba acusó a Milei y a sus ministros de estar "desesperados" por eliminar las PASO, porque saben que una derrota pondría en crisis el modelo económico. Recordó que hay una ley electoral vigente que no corresponde cambiar a pocos meses de los comicios, y advirtió que quien acompañe la suspensión en el Congreso le estará dando "un espaldarazo" al Presidente y evitándole una derrota segura. Para el peronismo y sus aliados, en cambio, reclamó definir la fórmula presidencial en una PASO, sin temerle al voto popular: "El que gana conduce y el que pierde acompaña", indicó.

La discusión recién empieza y encuentra al peronismo todavía atravesado por las diferencias que dejó la última disputa por el liderazgo. Aunque los principales sectores coinciden en que la unidad será indispensable para enfrentar a Milei en 2027, todavía no hay acuerdo sobre cómo construirla ni quién tendrá la última palabra en la definición de la candidatura. La posibilidad de una interna aparece como una salida para dirimir esas diferencias, pero también abre nuevos interrogantes: quién organizará y financiará la elección, quién podrá votar y, sobre todo, si los distintos sectores estarán dispuestos a acompañar al ganador.