Incidentes en Jujuy por un reclamo salarial policial

Los manifestantes quemaron gomas y lanzaron piedras en una situación que escaló llegada la noche. La protesta surgió luego que el gobierno confirmará un aumento por debajo de las expectativas.

El gobierno de Jujuy denunció el accionar y prometió una mesa de diálogo.

Jujuy vivió una situación de máxima tensión el pasado lunes por la noche, cuando un grupo de efectivos policiales y familiares llevaron adelante una protesta en Plaza Belgrano - frente a la casa de Gobierno - en el marco de un conflicto salarial . Lo que comenzó como una manifestación pacífica, culminó con piedras, gomas prendidas fuegos y la presencia de agentes en la zona.

En detalle, la protesta surgió luego del acuerdo salarial anunciado por el gobierno jujeño. Según reclamaron los trabajadores, el mismo no responde a las demandas originales y queda por debajo del reclamo de un aumento salarial entorno al 50%.

La concentración comenzó el lunes por la tarde, cuando diversos manifestantes se reunieron frente a la Casa de Gobierno. Rápidamente la tensión se empezó a elevar, con el uso de pirotecnia por parte de los manifestantes y la aparición de un cordón policial para delimitar el perímetro del edificio gubernamental.

Llegada la noche - y en medio de la protesta - algunos manifestantes intentaron derribar las rejas del portón del edificio. Este hecho generó un conflicto mayor , aunque no se produjeron enfrentamientos directos entre manifestantes y los efectivos policiales apostados en el lugar.

En respuesta, el gobierno de Jujuy emitió un comunicado donde llamo a la "calma y la paz social". En ese sentido, remarcó su "firme voluntad de diálogo y consenso, garantizando la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva".

"Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo", apuntó contra los manifestantes el gobierno provincial de Jalil.

El comunicado sentenció: "El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas."

El reclamo salarial por parte de Fuerzas de Seguridad es una tendencia que comienza a repetirse en distintos puntos del país. Semanas atrás en Rosario, Santa Fe, parte de los agentes también llevaron adelante una protesta frente a la Jefatura de Policía. Aquellos efectivos en servicio recibieron al orden de intervenir, aunque muchos abandonaron sus funciones y se unieron a la protesta.

Además del planteo estrictamente salarial, los uniformados también reclamaron mejoras en las condiciones laborales. Entre los puntos mencionados figuran la revisión de la carga horaria, la disponibilidad de recursos para el trabajo cotidiano y el estado de la infraestructura en distintas dependencias policiales.

La tensión interna dentro de la fuerza se intensificó luego de que trascendiera que la conducción policial había recibido incrementos salariales diferenciados. De acuerdo con el mismo medio, los aumentos alcanzaron hasta el 70% para la plana mayor, mientras que también beneficiaron a áreas específicas como los custodios de autoridades y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP).

El Gobierno de Jujuy garantiza el diálogo con las fuerzas de seguridad.

— Gobierno de Jujuy (@GobiernoJujuy) March 5, 2026

La medida provocó un fuerte malestar entre el personal de menor rango, que consideró desigual el esquema de recomposición salarial. Frente a la escalada del conflicto, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, anunció que las resoluciones que establecían esos incrementos quedaban sin efecto, una decisión que permitió bajar momentáneamente la tensión.

En paralelo a las protestas, el viernes pasado una delegación de policías retirados mantuvo un encuentro con el ministro de Hacienda provincial, Federico Cardozo.

En la reunión también participaron representantes de la Jefatura de Policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario de Jujuy. Allí se resolvió avanzar con la conformación de una mesa de diálogo destinada a discutir la situación salarial y otros reclamos del sector.

Según adelantaron los delegados, el planteo central será un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario, en línea con la magnitud de los reclamos expresados durante las recientes movilizaciones.