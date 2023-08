Elecciones 2023: comienza el escrutinio definitivo de las primarias en CABA y Provincia

Voto electrónico.jpg Voto electrónico en CABA.

Elecciones 2023: escrutinio de las PASO bonaerenses con transmisión en vivo

El escrutinio definitivo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de la provincia de Buenos Aires comenzará este miércoles en el Pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de La Plata, y, por primera vez, será transmitido en vivo.

El Juzgado Federal con competencia electoral informó que la ceremonia de inicio del escrutinio comenzará a las 9.30 con la presencia de representantes y miembros de la Cámara Nacional Electoral y de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

El conteo será transmitido a través del canal UNLP TV, YouTube y las repetidoras de TDA, Cablevisión y Flow, luego de la firma de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata. El escrutinio, además, podrá ser presenciado por los apoderados y fiscales de las distintas fuerzas políticas y miembros de prensa que se hayan acreditado previamente.

conteo votos elecciones.jpg Una fiscal de mesa revisa el acta de votación. Télam

Elecciones 2023: investigan 22 presentaciones en la Fiscalía electoral sobre voto electrónico

Después de la celebración de las PASO en todo el país, la fiscalía electoral de la ciudad de Buenos Aires recibió 22 denuncias relacionadas al mal funcionamiento de la Boleta Única Electrónica (BUE) en la Ciudad de Buenos Aires. Además, la jueza María Servini concretó hizo dos presentaciones por "averiguación de delito".

Durante la jornada electoral del pasado domingo, Servini ya había anticipado futuras denuncias penales debido al irregular funcionamiento de la BUE. "Mire, yo voy a poner en conocimiento, he firmado en dos actas mencionando que los técnicos no llegaron y no pusieron en funcionamiento las máquinas", afirmó.

La fiscalía federal con competencia electoral, a cargo del fiscal Ramiro González, recibió 22 mensajes relacionados al voto electrónico, sistema dispuesto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de las elecciones concurrentes. De ese total, según las fuentes, 15 reportaron "problemas por mal funcionamiento de las máquinas", cinco denunciaron "impedimento para el voto por parte de autoridades de mesa" y dos por "cuestionamiento al anonimato".