Elecciones 2023: Cristiano Rattazzi explicó por qué votaría a Javier Milei

El expresidente de Fiat se manifestó en declaraciones con TN: “ Podría votarlo a Milei , es un tipo que desde el punto de vista económico tiene racionalidad e inteligencia , una comprensión de la economía como poca gente he visto”.

“Yo no quiero votar porque acá hay todavía PASO, votación primaria y votación secundaria. Entonces, no sé, hay algunas cosas que tengo dudas, pero seguramente en Juntos por el Cambio hay gente muy interesante y en Milei hay algo totalmente superador que está diciendo ‘hago un país de los realmente avanzados’”, en relación a las elecciones 2023 que se celebrarán en Argentina.

Sin embargo, Rattazzi apuntó contra Juan Grabois, precandidato a presidente y líder del Frente Patria Grande, el cual declaró que "conmigo seremos una Argentina más parecida a Noruega que a Venezuela". "Cuando escuchas Grabois que dice ‘yo sería Noruega y Milei Venezuela’ no es exactamente lo que aparece de sus propuestas”, expresó el empresario.

Para Rattazzi, Milei representa una propuesta seria

Rattazzi continuó en sus declaraciones sobre el diputado de La Libertad Avanza y brindó su perspectiva acerca de sus propuestas: “Desde lo económico me parece una propuesta seria. Cuando se hace el show, yo a mí mismo digo, bueno... Pero puede ser que ese show es lo que le trae los votos".

"Estamos en un periodo en el que tenés que ganar votos. Si no te dan los votos, podés tener el mejor programa, ser el mejor pero bueno... He hablado con él, no muchísimo, pero cuando lo veo hablamos”, agregó.

De hecho, se sumó al debate de la dolarización y coincidió con la incorporación de una "moneda fuerte": “Lo que es seguro, es que ponerle en el bolsillo de los argentinos dólares o euros o lo que quieras, una moneda fuerte, creo que haría más rápida la transición para la gente pobre, de sentir en el bolsillo que tiene algo en serio”.