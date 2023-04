Elecciones 2023: Grabois obtuvo sello electoral y se prepara para competir en la interna del FdT

"Con la personería electoral ahora podemos aportar un partido nacional más al Frente de Todos, en un momento importante. También nos permite garantizar que juan pueda ser candidato a presidente. Es fruto del trabajo de muchos compañeros y compañeras por muchos años, así que estamos contentos", expresó el diputado nacional Itaí Hagman, parte del FPG.

Grabois y su candidatura presidencial

Meses atrás, Grabois, no descartó ir por la presidencia el año pasado, en el caso de que en el FdT se impusiera "un candidato de centro" como Sergio Massa que se limitara a "la administración de lo existente" y que piense que "está bien el acuerdo con el FMI y el extractivismo".

Sostuvo que se postularía "para que no se diluya una militancia que se plantea algo mejor que la administración de lo existente, que es Massa",

"Si hubiera un candidato ´de centro´, que piensa que está bien el acuerdo con el FMI, que piense que está bien el extractivismo, que trate todo el tiempo de quedar bien con el sector empresario, que no tenga conocimiento ni priorice las políticas de Tierra, Techo y Trabajo, dentro de una interna del Frente de Todos, podría serlo, con el único objeto de que exista una opción para los que tenemos un planteo alternativo", admitió.

"Pero es algo que yo no tengo claro, que tengo que hablar mucho con mis compañeros y reflexionar mucho también si eso es útil o no. La razón para hacerlo es un bien mayor. Ese sería un escenario posible, no probable, pero posible", reconoció en una entrevista que concedió a La Nación.