Elecciones 2023: Nito Artaza impugnó la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad

"Estamos haciendo una presentación de acción declarativa de certeza. Una figura jurídica, en la cual el Juzgado Electoral de la Ciudad o la Junta Nacional Electoral debe decidir si es o no constitucional que se presente un candidato que no es natural de la Ciudad", anticipó Artaza este miércoles en declaraciones a Télam.

Según Nito Artaza, la presentación de impugnación será en "el Juzgado Electoral de la Ciudad o en la Junta Nacional Electoral", para que defina si el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, puede efectivamente competir por la titularidad del Ejecutivo del distrito, y evaluó que esa postulación "no está conforme a derecho", detalló.

Embed Vamos a presentar en la justicia una Acción declarativa de certeza, para que no ocurra en la ciudad de Buenos Aires suspensiones de elecciones y deterioro del sistema democrático. La pre candidatura de Jorge Macri por el Pro, no está conforme a derecho. pic.twitter.com/USuAe0fd29 — Nito Artaza (@NitoArtaza) May 16, 2023

El exsenador recordó que el precandidato del PRO "no nació en la Ciudad de Buenos Aires como exige la Constitución porteña" y además "certificó domicilio en Vicente López donde es intendente con goce de licencia".

"No está conforme a derecho. No es ético y no se le puede proponer a la gente esta situación de intransparencia. Es casi faltarle el respeto al electorado", remarcó.

Destacó su voluntad de "terminar con esta incertidumbre y ser muchos mas transparentes" y agregó que por ese motivo es que hace "esta presentación judicial ahora, cuando están hablando de dirimir candidaturas dentro del PRO, porque la candidatura de Jorge Macri no está conforme a derecho.

"Estamos viendo en otras provincias argentinas donde faltando tres días para los comicios se suspenden elecciones, se impugnan candidatos, eso no debería ocurrir en la ciudad", resumió.