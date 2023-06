Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Según una encuesta, Larreta se impone a Bullrich de cara a las PASO

Una nueva encuesta que mide las intenciones e imágenes, tanto positivas como negativas, de cada candidato en la previa de las Elecciones 2023 indicó que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se impone frente a Patricia Bullrich en la disputa presidencial de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Los dos nombres que disputarán la pelea electoral dentro de Juntos por el Cambio por un lugar en la competencia presidencial de octubre suman adeptos y detractores en la carrera por la presidencia. La puja de los dos referentes del PRO genera rumores, diferencias y consensos en el espacio opositor. La misma Patricia Bullrich negó recientemente que el jefe de Gobierno porteño le haya pedido que baje su candidatura: "No me lo pidió nadie, Larreta no me lo pidió. Yo tengo un compromiso con el pueblo argentino y la sociedad deposita en mí para hacer un cambio profundo, rotundo, consistente, valiente, sin medias tintas".

