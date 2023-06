Espert confirmó su candidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio

Hace algunas semanas, el diputado liberal anunció su lanzamiento y su inclusión dentro de la principal coalición opositora, después de recibir los avales de Horacio Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica y Patricia Bullrich: "En mis recorridas por todo el país , me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país".

Espert Larreta.jpg Foto: Twitter José Luis Espert.

Su apoyo al campo y críticas a los impuestos

Frente a productores agropecuarios, Espert aseguró que las ideas liberales van a "tener un espacio en pie de igualdad dentro de ese portaviones opositor" y dijo que propondrán candidatos en todas las categorías.

El referente de Avanza Libertad apuntó contra los impuestos como una de sus promesas de campaña y alentó a los productores a no pagar la denominada tasa de mantenimiento de la red vial que cobran algunos municipios.

"Aliento a no pagar la tasa de red vial, y esto no es una rebelión sino una herramienta constitucional consagrada en el artículo 36, el derecho a rebelarse cuando hay un funcionario que viola la constitución y en este caso cuando un jefe comunal no mantiene los caminos y cobra una tasa de red vial que uno no puede pagar", señaló.

"Lo que a nosotros (en alusión al campo) nos cobran de retenciones se lo dan a un productor de autos en aranceles de protección", agregó.