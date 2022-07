Elecciones 2023: funcionarios nacionales piden por la reelección de Alberto Fernández

anibal fernandez en bruselas.jpg Aníbal Fernández apoyó una reelección de Alberto Fernández.

Por otra parte, el Frente de Todos (FdT) mantiene desde la semana pasada reuniones entre sus principales miembros y eso se plasmó en las recientes conversaciones entre Alberto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo que evidencia "mayor fortaleza política y consenso" en la mesa de acuerdos de la coalición de Gobierno.

El ministro también habló sobre la designación de Silvina Batakis, quien reemplazó a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. "La manera en la que renunció Guzmán no se hace. Es una forma de una persona que no sabe hacer política", dijo al respecto, y consideró que "Guzmán no es un tipo mala leche". "No creo que lo haya hecho de mala fe, pero lo que hizo estuvo mal", cerró.

Sobre el paro de 24 horas que fue convocado por sectores agropecuarios, en Radio 10 dijo que es "totalmente político". Asimismo, consideró que el lockout del campo es casi chistoso.

Por último, consideró que el lavado de dinero conduce al narcotráfico: "Hay un nivel de guita superlativo, debemos luchar fuertemente contra esto". Pese a ello, dijo que los acuerdo que mantiene el Gobierno con las embajadas son importantes para "trabajar codo a codo".

Gabriela Cerruti también se refirió a una posible candidatura de Alberto Fernández de cara a 2023

En línea con las declaraciones de Aníbal Fernández, la Portavoz Gabriela Cerruti también se refirió a la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández sea candidato de cara a las elecciones de 2023. "Puede ser candidato 2023 tranquilamente", consideró.

GABRIELA CERRUTI.jpg Gabriela Cerruti se refirió a una posible candidatura de Alberto Fernández. Presidencia de la Nación

La funcionaria aseguró que “no falta contundencia política en este gobierno”, y consideró al respecto que "el mundo está viviendo en una situación en donde Argentina está en una situación de privilegio".

Consultada acerca del vínculo entre el Jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cerruti dijo que el diálogo entre ambos "es privado". "Nosotros nos enteramos cuando haya algo que comunicar algo público”, añadió.

En otro orden de temas, en diálogo con radio AM530, Gabriela Cerruti, calificó de "político" el cese de comercialización que realizan hoy las entidades patronales del agro que integran la Mesa de Enlace, y advirtió que el reclamo por la falta de gasoil "está fuera de discusión" porque "ya está solucionado".

"Tenemos claro que estos paros son políticos. Son decisiones que toman las patronales de la Mesa de Enlace", dijo.