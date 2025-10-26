Elecciones 2025: cómo fueron los comicios en España e Italia y el regreso del voto por correo







Camisetas y buzos con el sol argentino se hicieron presentes en centros de votación en Milán y Madrid.

En España los argentinos residentes se aceraron a votar con remeras y buzos de Argentina. La Libertad Avanza se posiciona como ganadora en los comicios extranjeros. Sergio PÈrez - EFE

En las elecciones 2025, Más de 6.500 argentinos se acercaron a votar este domingo en España, un número que ni siquiera llega al 5% del padrón habilitado. A pesar de ser una cifra baja, el voto al no ser obligatorio mostró una baja participación, además de que las elecciones legislativas representan aún una menor convocatoria.

El Colegio Mayor Argentino, una de las sedes más convocantes en la capital española de Madrid, estuvo presente Mirta Benítez junto a su nieto español. Mirta es oriunda de Mar del Plata, tiene 75 años, y dio su testimonio como votante a distancia: "Vivo acá hace más de 20 años y siempre vengo a votar. Mientras pueda, voy a cumplir con mi derecho. Aunque esté lejos, uno trata de ayudar y de hacer el bien para todos los argentinos”, dice, emocionada, en un testimonio a La Nación. Como Mirta, fueron más de 2.000 los argentinos que llegaron hoy hasta el Colegio Mayor Argentino para emitir su voto en Madrid.

Voto extranjero Los argentinos residentes en Madrid votan para las elecciones legislativas Sergio PÈrez - EFE El consulado argentino dispuso 18 mesas, cuatro más que la última vez, aunque la concurrencia fue menor a la registrada en las presidenciales de 2023. En total, se desplegaron 50 fiscales, la mayoría pertenecientes a la Asociación de Liberales Argentinos en España, que representaban a La Libertad Avanza, y a la organización Argentina Soberana.

Los resultados en las elecciones 2025 en España Según los primeros recuentos, La Libertad Avanza obtuvo una ventaja amplia en la mayoría de las mesas, superando el 60% de los votos, lo que reafirma el predominio del espacio libertario entre los argentinos en el exterior. Tanto Mauricio Macri como Javier Milei habían registrado un fuerte respaldo en España y otros países europeos en elecciones previas.

España fue el país con más argentinos habilitados para votar, con más de 138 mil personas en el padrón repartidas entre los distintos consulados.

Los comicios en Italia Por otro lado, en Italia la jornada electoral se desarrolló con normalidad entre las 8 y las 18 (hora local), aunque con una participación más baja que en 2023. En Roma, donde hay empadronadas 11.500 personas, se habilitaron cinco mesas y una de voto postal. En Milán, con casi 16 mil inscriptos, hubo siete mesas presenciales y también se implementó el sistema de voto por correo.