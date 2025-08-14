La Libertad Avanza suma candidatos: la exvedette Karen Reichardt irá como diputada en octubre







De cara a las elecciones, el oficialismo incorpora a la actriz para acompañar a Espert y al economista Agustín Monteverde como segundo de Patricia Bullrich al Senado.

Karen Reichardt será candidata a diputada por La Libertad Avanza.

A días del cierre de listas, La Libertad Avanza definió dos nombres para competir en los comicios nacionales: Karen Reichardt acompañará a José Luis Espert en la boleta de diputados por la provincia de Buenos Aires y el economista Agustín Monteverde será el compañero de Patricia Bullrich en la nómina al Senado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó la agencia NA, la exconductora televisiva y el economista se sumarán al oficialismo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en búsqueda de sumar bancas en ambas cámaras del Congreso.

Quién es Karen Reichardt, candidata a diputada por La Libertad Avanza Reichardt es una recordada actriz de los años 90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992), Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994).

Siendo una de las mujeres más populares de la época en el mundo del espectáculo, su figura quedó estampada en la tapa de la revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

Karen Reichardt, Karen Reichardt, la exvedette que será candidata a diputada por La Libertad Avanza Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora del programa Amores Perros, un ciclo sobre bienestar animal y adopción responsable que se emite por la TV Pública los sábados de 13 a 15.

A los 56 años, dará el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y, desde su banca, le tocará defender el proyecto político y económico de Javier Milei. Quién es Agustín Monteverde, candidato a senador por La Libertad Avanza Monteverde es doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso, consultor de bancos y empresas y profesor de la Universidad del CEMA. agustin monteverde lla Agustín Monteverde será el compañero de Patricia Bullrich en la fórmula al Senado. Alineado con las ideas libertarias de Milei, suele participar como especialista invitado en distintos medios, con intervenciones en defensa de la política económica del Gobierno.