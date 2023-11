Empresarios, nerviosos, buscan más datos

Cada mesa era un mundo aparte en la los 80 años de ALPI en el histórico Club Español de Montserrat, en plena 9 de julio, sin embargo, el hilo conductor en todos los casos, entre locales y extranjeros, eran las especulaciones sobre los próximos comicios y sus eventuales resultados. Alli departían, entre otros, el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; el presidente del Comafi, Guillermo Cerviño; el embajador Archibaldo Lanús, o el cónsul general de España, Fernando García Casas, entre otros varios. Sin embargo, las palmas esa noche se las llevó el ahora “saliente” de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, acosado ahí por los periodistas presentes que querían saber si era cierto su pase del frustrado equipo de Patricia Bullrich (donde iba a ser el Ministro de Economía), a las filas del oficialista Sergio Massa, con todo su equipo de 70 personas. “El armenio no dijo ´ni mu´, reconoció un participante de la mesa donde recaló el mediático economista. En otros grupos, mientras, se enumeraban los aumentos recientes (como el de la nafta el pasado 1º de noviembre) y los de estos días de principios de mes, como alquileres, servicios, etc., que tampoco ayudan demasiado a Massa en esta etapa. Tanto así que tuvo que salir hasta el titular de Agricultura, el entrerriano Juan José Bahillo, a intentar explicar que “el ministro no le quiere aumentar los impuestos al campo”. “En las últimas semanas el Ministro Sergio Massa me solicitó hacer una proyección de exportaciones y simular una baja de impuestos al sector agropecuario”, explicó Bahillo al afirmar que “eso es lo que está pensando Massa y no en un aumento de impuestos”, dijo, aunque desde las entidades del campo hay alerta máxima por el contenido de la separata del Presupuesto 2024 que se envió al Congreso y que contempla todas las exenciones existentes, no solo las del sector agropecuario, e incluye también las del sector cooperativo. Tampoco nadie quedó tranquilo con las afirmaciones de Bahillo. Mientras, la hiperactiva titular de la entidad, Teresa Gonzalez Fernandez, hacía los honores a los participantes, incluyendo a Pedro Aznar quién brindó un extenso show que hizo olvidar, por unos momentos, las tensas alternativas de la política.