El sector audiovisual ratificó su rechazo a la reforma laboral: "Contribuye a la muerte del cine argentino" Por Emma Coria Maiorano









El EAN convocó una conferencia de prensa junto al diputado Esteban Paulón. Los artículos 195 y 196 del proyecto de Ley de Modernización Laboral implican un desfinanciamiento a la industria, señalaron.

Este miércoles, representantes del Espacio Audiovisual Nacional (EAN), conformado por distintas entidades, expresaron su rechazo a los artículos 195 y 196 de la reforma laboral -reenumerados como 210 y 211-, proyecto que se debatirá la próxima semana en el Senado durante el periodo de sesiones extraordinarias. Mercedes Morán, Julieta Díaz, Bruno Stagnaro, Marcelo Piñeyro, entre otras figuras, estuvieron presentes en la conferencia de prensa moderada por el diputado Esteban Paulón.

Nota EAN Conferencia de Prensa 04-02 (1) Luego de la lectura de una carta, se abrió el micrófono para que miembros del sector ratifiqcaran su postura. “Le pido a nuestros senadores que voten más allá de gustos y disgustos personales, que entiendan que el daño que le pueden hacer al audiovisual argentino sería irreparable”, dijo Daniel Pensa, productor y presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC). La petición fue acompañada por Miguel Ángel Splendiani, presidente de Argentores, quien remarcó que la aprobación del proyecto “contribuye a la muerte del cine y del audiovisual argentino”.

El cine enciende sus alarmas por la reforma laboral: qué dice el proyecto El artículo 195 propone derogar algunos puntos de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (N° 17.741). Esto implica el fin del Fondo de Fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), un mecanismo financiero compuesto por asignaciones específicas (el 10% de la venta de entradas de cine y el 25% del total de las sumas percibidas por el ENACOM) que impulsa a la industria. Sin esta recaudación, el fondeo del instituto queda 100% a cargo de partidas discrecionales del Estado.

En tanto, el artículo 196 se refiere a la eliminación de gravámenes a los servicios de comunicación audiovisual, que financian organismos como el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

“Nosotros no sacamos plata de presupuestos generales, ahora sí”, sostuvo Vanesa Pagani, presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA). Los representantes del sector audiovisual recordaron que "el Gobierno está en contra de las asignaciones específicas en general”. Sin embargo, "las únicas que se derogan en el proyecto son las del sector audiovisual", agregaron.

EAN en Diputados (1) Alejandra Flechner, Mercedes Morán y Julieta Díaz presentes en la conferencia de prensa. “Para incentivar la inversión privada, se necesita primero un impulso del Estado”, agregó el Presidente de Argentores. Durante la conferencia hicieron hincapié en que la industria no solo genera puestos de trabajos de forma directa e indirecta, sino que además contribuye al país. "No somos un sector que produce costos, sino que produce ganancias", agregó la productora Vanesa Ragoni, miembro de CAIC, quien ejemplificó con un caso personal: "Hicimos una serie en Bariloche y generamos un revuelo tan grande que hubo un movimiento de turismo porque la audiencia extranjera vio una ciudad que no conocía". El cine nacional en manos de la reforma laboral "Era un tema que no habíamos visto", manifestó la diputada jujeña María Inés Zigaran en la conferencia de prensa. No era la única legisladora presente, además del moderador se encontraban Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes reafirmaron su rechazo al proyecto y la "importancia de realizar un paro general" el próximo miércoles, día en el que se cree que se debatirá en el Senado. El sector audiovisual ya convocó una movilización en las puertas del cine Gaumont para esa fecha. Mientras esperan la llegada de la Ley de Modernización Laboral al Congreso, los directores, productores, guionistas y actores organizaron esta jornada con el objetivo de acercarle su preocupación a los legisladores y darles a conocer las consecuencias de estos dos artículos. Ahora el futuro del cine argentino está en sus manos.