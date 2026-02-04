Paolo Rocca le respondió al Gobierno: avaló la apertura comercial pero advirtió sobre la competencia desleal + Seguir en









El empresario explicó su posición tras la licitación del gasoducto de Vaca Muerta, respaldó la inserción internacional de la economía y advirtió sobre los riesgos de importar sin resguardos frente a prácticas desleales.

El empresario fijó por escrito su postura sobre la apertura comercial y el impacto de la competencia desleal en la industria argentina.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, respondió a los cuestionamientos del Gobierno por la licitación de tubos para el gasoducto de exportación de Vaca Muerta y sostuvo que la apertura comercial es necesaria, pero debe realizarse con reglas que eviten la competencia desleal.

El empresario se refirió a la compulsa impulsada por la empresa SESA, en la que resultó adjudicataria la firma india Welspun, y detalló que Tenaris, la compañía del grupo especializada en tubos de acero, presentó una oferta alineada con los precios vigentes en mercados como Estados Unidos y Europa. Según expresó, esos valores reflejan los costos directos e indirectos de producir en la Argentina.

Lo hizo a través de una carta enviada al diario La Nación, en la que explicó la posición de la compañía y planteó su visión sobre el futuro industrial del país.

Precios, competencia global y defensa de la industria Rocca señaló que, al tomar conocimiento de una oferta más baja por parte del proveedor extranjero, Tenaris propuso reducir su precio un 24% para igualar la propuesta india, aun cuando esa operación no resultara rentable. “Lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo”, explicó en la carta, aunque finalmente la licitación fue adjudicada al competidor externo.

En ese contexto, el titular de Techint advirtió que el precio del proyecto quedó incluso por debajo de valores registrados en años anteriores, cuando el acero y el petróleo cotizaban a niveles mucho más altos a nivel global. Para Rocca, este escenario se inscribe en un mercado mundial del acero marcado por una fuerte sobrecapacidad, impulsada por políticas de exportación agresivas de países que, según planteó, no operan bajo reglas de mercado.

