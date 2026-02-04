La hija de Ricardo Iorio expuso una interna familiar y defendió el legado del cantante + Seguir en









Daiana Iorio hizo un posteo en sus redes sociales tras la viralización de imágenes de un hombre dentro de la casa donde vivía su padre. “La carrera, obra y mensaje de mi padre no se puede circunscribir a un momento dado", afirmó.

A más de dos años del fallecimiento de Ricardo Iorio, la figura más influyente del heavy metal argentino, una fuerte interna familiar volvió a instalar su nombre en el centro de la polémica. En las últimas horas, Daiana Iorio sorprendió con un descargo en redes sociales donde se expresó en torno a la obra de su padre y expuso el conflicto.

Qué dice el posteo de Daiana Iorio El posteo llegó después de que se viralizaran imágenes de un hombre dentro de la casa donde vivía el cantante. Por ese motivo, ella se vio en la necesidad de explicar: “Quiero dejar esta aclaración, ya que han circulado videos donde se ve a este hombre en la casa de mi padre, con sus cosas, que es un lugar al que yo no he ido después de su fallecimiento”.

La persona detrás de las fotos difundidas es Juan Pablo Rey, pareja de Fernanda García, viuda de Iorio. “No tengo ningún tipo de relación con estas personas, no tenemos absolutamente nada en común (ni amistades ni convicciones)”, agregó la hija del cantante en su posteo en Instagram.

ricardo iorio.jpg Ricardo Iorio murió el 24 de octubre de 2023 a los 61 años. Por otro lado, puso el foco en la figura de su padre y el significado de su trayectoria: “La carrera, obra y mensaje de mi padre no se puede circunscribir a un momento dado, sino que es la suma de 61 años de existencia con todas las vivencias y conocimiento a los que estuvo expuesto a lo largo de todo su recorrido”.

Asimismo, remarcó que el legado de su padre no puede ser apropiado ni utilizado con otros fines: “De ninguna manera puede ser poseído por nadie por el motivo que sea (ni económico, ni político, ni el que fuere), sino que es su mensaje, sin traducciones innecesarias de ningún tipo, el que pertenece a quienes le prestan oído. Su memoria sin lugar a dudas descansa al resguardo de aquellos que no lo traicionaron nunca”, escribió en su publicación.

Para cerrar, dijo: “Actos lamentables que buscan amedrentar a los más débiles, como la negación u ocultamiento de la realidad, las versiones paralelas, la manipulación, no sólo no conducen a la paz, sino que buscan deslucir deliberadamente todo aquello por lo cual él luchó a lo largo de su vida”.

