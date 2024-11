En medio de la polémica, Axel Kicillof se mostró con los libros que Victoria Villarruel pidió sacar de las escuelas bonaerenses

Allí se lo observa junto al libro Cometierra, escrito por Dolores Reyes, más los títulos Las aventuras de la China Iron (de Gabriela Cabezón Cámara), Las Primas (de Aurora Venturini) y Si no fueras tan niña (Sol Fantín).

Semanas atrás, la vicepresidenta Victoria Villarruel había cuestionado a la gestión al asegurar que " los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Kicillof les ofrece" . Además, pidió que quiten los textos de las escuelas: "¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!".

Ante esta postura, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, quien señaló que, los libros a los que se hace referencia, no están destinados a "educación sexual", sino que pertenecen "a una colección de literatura". Además, aclaró que "no son libros para los estudiantes, son libros para las bibliotecas. Son herramientas para los docentes y los bibliotecarios. No se obliga a los estudiantes a leerlos".

El programa del gobierno bonaerense consiste en la distribución de obras en más de 2.000 escuelas secundarias, institutos de formación docente y bibliotecas municipales, con un catálogo de más de 100 libros.