Fentanilo: la comisión de Diputados avanza en la investigación del caso

La comisión que investiga las 124 muertes por fentanilo contaminado tendrá una nueva reunión este martes con el objetivo de avanzar con el proceso de producción de pruebas testimoniales . Se espera que se presenten especialistas y familiares de víctimas fatales para compartir sus experiencias y sus demandas.

Durante esta jornada, estará presente la directora de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS), Claudia Perandones , para analizar el rol que jugó este instituto antes y después de la circulación de lotes adulterados. También fue convocado para esta reunión Luis García Sigman , experto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Expondrá sobre proyectos de control de drogas sintéticas.

A su vez, la titular de la comisión, la socialista santafesina Mónica Fein, compartirá la información que se pudo obtener a partir de la reunión que una comitiva de integrantes del cuerpo mantuvo con el juez a cargo de la causa judicial, Ernesto Kreplak.

La diputada aclaró que “la investigación judicial la lleva adelante el juez” y por eso "es muy importante que nosotros no nos superpongamos ni dificultemos esa investigación, que es trascendental”, explicó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

“Nosotros tenemos que avanzar para ver si es necesario modificar normativas hoy existentes, tanto de ANMAT, de trazabilidad, de alertas ante un hecho de este tipo, como también, citando a los responsables políticos. Hay responsabilidades administrativas y políticas de parte de la ANMAT y del Ministerio de Salud. Ahí vamos a concentrar nuestro trabajo y, bueno, esperamos claramente tener un informe el 9 de diciembre con todas las recomendaciones ", precisó.

El objetivo de la comisión es elaborar un informe final que cuente con recomendaciones de políticas públicas pero sobre todo de modificaciones legislativas en la materia, para prevenir tragedias sanitarias como la ocurrida con el fentanilo.

Mónica Fein apuntó contra el Gobierno actual y el anterior por la distribución de fentanilo contaminado

Fein consideró que la administración actual y la anterior “tienen responsabilidad en no haber controlado a los laboratorios adecuadamente”.

“Al principio hubo una idea que este proceso tenía que ver con una responsabilidad que le tocaba al Gobierno anterior. Pero yo creo que este es un proceso muy largo. Desde mi punto de vista, ambos gobiernos tienen responsabilidad en no haber controlado a los laboratorios adecuadamente”, señaló la diputada.

También sostuvo que el ministro de Salud, Mario Lugones, deberá dar explicaciones cuando sea interpelado en Diputados, al igual que la directora de ANMAT, Agustina Bisio.

“Kreplak plantea la dificultad que tuvo ANMAT en detectar ese lote. Por lo pronto, el juez sacó como querellante al ANMAT. Eso quiere decir que sospecha que ANMAT tuvo una participación inadecuada en el proceso. Por otra parte, el Gobierno cambió rápidamente a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos. Es muy importante escuchar por qué esos organismos actuaron como lo hicieron, en qué normativas se basaron, y por qué, por ejemplo, no clausuraron o dieron una alerta diferente en el momento adecuado”, agregó.

A su vez, se refirió al rol que tuvo en el caso el laboratorio HLB Pharma, cuyo dueño Ariel García Furfaro está detenido, y denunció que hubo “malas prácticas de elaboración” desde hace muchos años.

“Desconozco por qué ese laboratorio siguió funcionando con esos errores de elaboración tan muy graves. Es decir, ahí hay una clara dificultad en el control, seguimiento, y la sospecha de alguna connivencia entre algún actor de ANMAT o Salud”, señaló.