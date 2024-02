Espionaje ilegal: Casación rechazó la excarcelación del expolicía Ariel Zanchetta

El máximo tribunal penal del país decidió no dar tratar el planteo contra la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó la denegatoria de excarcelación del expolicía.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que el escrito interpuesto por la defensa del expolicía no refutó los argumentos para denegar el recurso de casación. Y señalaron que tampoco acreditó la existencia de una cuestión federal.

Quién es Ariel Zanchetta, el expolicía acusado de espionaje ilegal

En junio pasado, una investigación judicial derivó en la detención del expolicía y exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por espionaje ilegal. Durante un peritaje a sus dispositivos tecnológicos se reveló la existencia de más de 1.000 expedientes con información privada sobre figuras públicas y civiles.

A Zanchetta se lo acusa de ser un agente inorgánico que realizó seguimientos, hackeos e informes de inteligencia sobre actividades y vida privada de jueces, funcionarios, políticos, dirigentes sociales, periodistas y artistas.

Según la investigación, el acusado trabajaba a requerimientos de tres presuntos integrantes de la AFI, se presentaba como periodista y publicaba parte de la información que recopilaba mediante cámaras ocultas, informantes y medios propios en un medio digital que se enfocaba en información de la localidad de Junín, Provincia de Buenos Aires.

El listado de las figuras públicas espiadas por Zanchetta

Entre las personas espiadas por Zanchetta se encuentra el diputado de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, quien se presentó como querellante en la causa al considerarse damnificado.

En noviembre pasado, el diputado se presentó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi y dijo que "habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado".

La petición se basa en "la vasta doctrina sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales", agregó en el escrito de una carilla recibido en los tribunales federales de Retiro.

La lista de los políticos que fueron objeto de las investigaciones incluye a Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, entre otros.

Entre el listado de jueces afectados se encuentran los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; Gustavo Hornos y Mariano Borinsky de Casación Federal; de la Cámara Federal porteña, a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También a otros jueces federales, como Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak, y al procurador general interino, Eduardo Casal.

También se conoció que fueron investigados por Zanchetta una serie de dirigentes gremiales de la talla de Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Francisco Omar Plaini.