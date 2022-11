Desde el Gobierno afirmaron que "no se incorporan más trabajadores al Estado"

Además agregó que "no hay sueldos nuevos ni personas nuevas. No es un concurso que permite ingresar a alguien de afuera, sino que compiten los que forman parte de los organismos"

La norma autoriza el llamado a concurso de 11.172 cargos y la secretaria señaló que se dará "la posibilidad de concursar para regularizar su situación" a empleados del Estado que están desde "los períodos de gobierno de los presidentes (Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, de Cristina (Fernández de Kirchner) o mismo (Mauricio) Macri"

Por otro lado también explicó que "la dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso", explicó Castellani en relación al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, el cual no permite un aumento en la cantidad de trabajadores estatales.