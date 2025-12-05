Sesiones extraordinarias: qué temas se tratarán en el Congreso en diciembre y febrero + Seguir en









El Presupuesto 2026 es la prioridad que el Gobierno quiere aprobar en las próximas tres semanas. Se aguarda por una posible segunda etapa en el mes de febrero.

Se prevé una intensa actividad parlamentaria en el verano para tratar la agenda de sesiones extraordinarias.

Es oficial: Javier Milei avanzó con la firma de la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuyo decreto se publicaría el martes 9 de diciembre. Se prevé que la actividad en el Congreso de la Nación inicien un día después, a partir del 10 de diciembre y tras la oficialización del nuevo cuerpo legislativo, y concluirá el 30 de diciembre.

Las sesiones extraordinarias tienen la particularidad de que los proyectos que se debaten pueden ser exclusivamente propuestos por el Ejecutivo nacional. En ese sentido, el Gobierno fijó dos etapas. La primera, desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, contaría con los siguientes temas:

Presupuesto 2026 : proyecto distinto al que obtuvo dictamen el 4 de noviembre, en donde buscan equilibrar la prioridad del superávit fiscal con las demandas de los aliados provinciales.

: proyecto distinto al que obtuvo dictamen el 4 de noviembre, en donde buscan equilibrar la prioridad del superávit fiscal con las demandas de los aliados provinciales. Ley de Presunción de Inocencia Fiscal : régimen simplificado de declaración jurada, que permite declarar ingresos solo por rentas de fuente argentina y no requerir justificación de origen para patrimonios adquiridos con estos fondos.

: régimen simplificado de declaración jurada, que permite declarar ingresos solo por rentas de fuente argentina y no requerir justificación de origen para patrimonios adquiridos con estos fondos. Modificación a la Ley de Glaciares : habilitaría las actividades extractivas en áreas periglaciares.

: habilitaría las actividades extractivas en áreas periglaciares. Reforma laboral: entre distintos aspectos, introduce un fondo de cese, habilitan nuevas causales de desvinculación y modifican el régimen de vacaciones y jornadas. La expectativa oficialista es tener al menos una media sanción. La segunda etapa, que llevaría todo febrero y buscaría concretar proyectos que sólo hayan obtenido media sanción en diciembre, incluiría:

Reforma del Código Penal: una Bicameral trataría aumentos de penas y la imprescriptibilidad de una serie de delitos.

una Bicameral trataría aumentos de penas y la imprescriptibilidad de una serie de delitos. Reforma impositiva: aunque existe hermetismo sobre su contenido, se proyectan modificaciones al Impuesto al Cheque y eliminación de tributos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1997062217507000828?s=46&partner=&hide_thread=false En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Los asuntos a tratarse serán los siguientes:



- Presupuesto 2026



- Inocencia Fiscal



- Compromiso nacional para la… — Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2025 Convocatoria a sesiones extraordinarias La convocatoria a sesiones extraordinarias fue oficializada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en su cuenta de la red social X consideró que "el avance hacia la prosperidad es irrefrenable".

La novedad parlamentaria es que, a partir de negociaciones directas con gobernadores, el Gobierno pudo provocar la reducción de la bancada peronista, en simultáneo a un crecimiento exponencial en Diputados, en donde se convirtió en primera fuerza con 95 bancas. Aún así, deberá contar con respaldo de sus partidos aliados (PRO, UCR) y de mandatarios provinciales para alcanzar las mayorías.

La primera prioridad de la gestión es la sanción del proyecto de Presupuesto 2026, que Casa Rosada espera sancionar en las tres semanas de sesiones extraordinarias. Además, se entusiasma con la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, anunciada en septiembre, que requiere una ingeniería parlamentaria más compleja porque debe conseguir dictamen en las comisiones de Presupuesto y en la de Legislación Penal. De forma previa al inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno aún define la posibilidad de una nueva cadena nacional para el 10 de diciembre encabezada por Javier Milei, como balance del aniversario de los dos primeros años de gestión.

