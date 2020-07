Qué decía la oposición sobre la desaparición de Fabián Gutiérrez

Pero antes de esa información, dirigentes de la oposición, básicamente del macrismo, salieron a sembrar sospechas por la desaparición de Gutiérrez. El ahora empresario había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadio en noviembre del año pasado, sin prisión preventiva, como supuesto coautor del delito de lavado de dinero en el marco de un expediente vinculado con la denominada "causa de los cuadernos" y había declarado en calidad de "arrepentido".

Por caso, la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo en Twitter: "La desaparición de Fabián Gutierrez, ex secretario privado de CFK y NK, arrepentido confeso en la causa Cuadernos es Gravísima. GRA-VI-SI-MA."

https://twitter.com/lauritalonso/status/1279201018018922497 La desaparición de Fabián Gutierrez, ex secretario privado de CFK y NK, arrepentido confeso en la causa Cuadernos es Gravísima. GRA-VI-SI-MA. — Laura Alonso (@lauritalonso) July 3, 2020

Iván Petrella, otro exfuncionario, publicó una serie de mensajes que luego borró. "Borré algunos tuits porque tenían un error: Gutierrez era testigo arrepentido pero no protegido. Esa una diferencia importante", señaló. Pero antes agregó: "¿Cuantas personas que testificaron o iban a testificar sobre la corrupción kirchnerista murieron en circunstancias peculiares? Nisman, el caso más escandaloso. Pero también Quiroga, Ducler, Goncalvez Pereyra, y ahora Gutierrez. No sé si me falta alguno".

https://twitter.com/ipetrella/status/1279425286774435840 ¿Cuantas personas que testificaron o iban a testificar sobre la corrupción kirchnerista murieron en circunstancias peculiares? Nisman, el caso más escandaloso. Pero también Quiroga, Ducler, Goncalvez Pereyra, y ahora Gutierrez. No sé si me falta alguno. — Ivan Petrella (@ipetrella) July 4, 2020

"El Gobierno Nacional deber dar explicaciones por el paradero y seguridad de Fabian Gutierrez. La derogación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos fue un acto de desamparo, desprotección y abandono a quienes declararon en causas de corrupción", dijo Graciela Ocaña, quien también vinculó el hecho con el caso Nisman.

https://twitter.com/gracielaocana/status/1279412961854001159 El Gobierno Nacional deber dar explicaciones por el paradero y seguridad de Fabian Gutierrez. La derogación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos fue un acto de desamparo, desprotección y abandono a quienes declararon en causas de corrupción #DondeEstaFabianGutierrez — Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 4, 2020

El radical con pasado de dirigente ruralista Ricardo Buryaile fue más allá: "Donde está #fabiangutierrez ?? Desaparecido en democracia"