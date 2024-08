Fabiola Yañez entregó a la Justicia sus chats con la exministra de Mujeres: "Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca"

La ex primera dama, Fabiola Yañez, había afirmado que Ayelén Mazzina no la ayudó cuando le pidió ayuda por la violencia de género que sufría de parte del expresidente, Alberto Fernández. La exfuncionaria lo negó. Los chats confirman que hubo contactos entre ellas por este tema.

La ex primera dama, Fabiola Yañez , aportó a la Justicia los chats que intercambió con la exministra de Mujeres, Ayelén Mazzina , a quién acusó de no ayudarla cuando le pidió ayuda por la violencia que sufría de parte de Alberto Fernández. La exfuncionaria asegura que desconocía la situación.

La propia Yañez lo insinuó en la única entrevista que brindó sobre la denuncia. Aseguró que acudió a Mazzina, pero ella no hizo nada. La exministra lo negó en varias oportunidades. Sí admitió que la ex primera dama le dijo que necesitaba hablar con ella, pero, según Mazzina, no llegó a contarle nada. Ahora, Yañez aportó chats entre ambas de principio de agosto pasado.