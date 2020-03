Fabiola Yañez recibió a Anna Hakobyan, periodista y primera dama de Armenia

FABIOLA YAÑEZ.jpg Fabiola Yañez junto a Anna Hakobyan, periodista y esposa del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan. Foto: Presidencia

Yañez además habló de su labor y compromiso social en Argentina, dedicado a la niñez, del programa de los 1000 días y expresó su preocupación acerca de la violencia en las redes sociales que sufren muchos niños en el mundo.

Hakobyan manifestó a la primera dama argentina su deseo de que asista al foro de mujeres en nombre de la Paz en Armenia, donde estarán presentes importantes referentes mundiales y cónyuges de jefes de estado de diferentes países. Así mismo Fabiola la invitó a participar de un evento a conmemorarse junto distintas primeras damas de Latinoamerica en conjunto con Scholas Ocurrentes.

Ambas tomaron un té en las residencia de Olivos, adonde Hakobyan llegó desde el aeropuerto, tras una gira que involucró a Estados Unidos y Brasil.

FABIOLA YÁÑEZ Y PRIMERA DAMA DE ARMENIA.jpg Fabiola Yañez junto a Anna Hakobyan, periodista y esposa del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan. Foto: Presidencia

El encuentro surgió por iniciativa de Hakobyan, quien expresó su interés de establecer un contacto directo con Yañez sobre los temas de mutuo abordaje pero también para estrechar los lazos entre ambos países.

Hakobyan es co fundadora de la organización City of Smiles, que se dedica al apoyo y cuidado de niños que padecen cáncer y enfermedades hematológicas, preside My Step, una entidad destinada a la protección y auxilio de niños en situación de pobreza y sin hogar; e integra Women of peace, cuyo objetivo es la paz en la región y, en ese marco, la protección de los niños y las mujeres.