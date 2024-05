Falta de firma en organismo público deja a miles de trabajadores sin cobrar indemnización

Una de las parálisis está ocurriendo en el servicio de conciliación laboral obligatoria (SECLO). La entidad dependiente de la secretaría de Trabajo no tiene designado funcionario responsable de firmar los acuerdos entre trabajadores y empresas, por lo que más de 4000 acuerdos ya homologados están pendientes de pago. Es decir, trabajadores que se quedaron sin empleo y acordaron una indemnización con la patronal para no ir a juicio no sólo atraviesan su nueva realidad de estar desempleados, sino que, además, no pueden cobrar lo que les corresponde. El agravante es que los pagos no tienen mecanismo de actualización por inflación, por lo que, cuando se firmen los expedientes y finalmente los cobren, serán montos devaluados.