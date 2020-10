Solá: "El superávit comercial es la única alternativa"

Embed

Santilli habló sobre "Estrategia de los Gobiernos subnacionales en política exterior" y luego fue el turno del secretario general del CARI, Francisco de Santibañes, quien disertó sobre "Estrategia y Política de largo plazo". El secretario general y encargado de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, Fernando Straface, abarcó la temática de "Medio ambiente y estrategias de desarrollo nacional".

Participaron de ese panel el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente, Rodrigo Rodríguez Tornquist; la ministra de la Dirección de Organismos Internacionales (MRECIC), Marcia Levaggi, y la directora del Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del CARI, Elsa Kelly.

Seminario de apertura

El canciller Felipe Solá sostuvo que "la única alternativa para la Argentina de honrar sus compromisos contraídos es el superávit comercial. Hay una vinculación entre la caída de los salarios y el endeudamiento externo. Argentina no puede volver a endeudarse, sería absurdo en este momento".

Solá explicó que el crecimiento de las exportaciones argentinas "requiere que aquellos (países) con los que tenemos saldo negativo cedan y pasen a tener ellos saldo negativo, y en líneas generales no están dispuestos a hacerlo. Son mercados que tienden a cerrarse y a no admitir que tienen un rol en la recuperación de los países en desarrollo", precisó.

Solá llamó, además, a "retomar una senda de integración social, comercial, productiva y cultural" con la región. "No podemos pretender ir a otro lado si no corregimos nuestros problemas con la región. Primero el Mercosur, como política de Estado. El Mercosur ha sido un logro histórico comercial y político enorme para la Argentina, y no lo vamos a abandonar", resaltó el ministro.

Solá consideró que "durante el anterior gobierno se abandonó toda política de integración en el continente, y los países de América del Sur se han unido casi exclusivamente por una sola cuestión: qué piensan de Venezuela". Sobre los acuerdos entre el Mercosur con la UE y el EFTA, aseguró: "No objetamos los acuerdos ni las conversaciones ni la idea de la apertura, porque el mundo va hacia la apertura, sobre todo debido a los cambios tecnológicos".

Al respecto, el funcionario pidió "pensar cambios fuertes en la Argentina, que la pongan en condiciones de competitividad en sectores que pensamos que todavía hoy deben ser protegidos", y aseguró que "la protección es un medio, pero nunca puede ser un fin".

A su turno, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, consideró que "no hay opción estratégica en un país polarizado por el odio" y planteó que uno de los grandes desafíos de la Argentina es "la unidad en la diversidad" y construir "un capitalismo solidario de triple impacto en lo económico, social y ambiental".

Beliz enumeró además que la Argentina tiene hacia adelante el reto de lograr "la vinculación de la asistencia social con la educación para el trabajo en un mundo nuevo" y convertir los planes sociales en puestos laborales "estables con alfabetización digital". "Ninguna sociedad fragmentada ni con grietas de odios puede realizarse. Es imposible consolidar con prudencia y sabiduría estratégica para vincularnos con el mundo exterior si no somos capaces de convivir entre nosotros", afirmó Beliz.

En ese sentido, propuso "evitar los polos igualmente perniciosos como son la politización de la justicia y la judicialización de la política". "Para modificar los elementos que están dañando y generando estos polos será fundamentalmente importante la consolidación de un Consejo de la Magistratura como selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial alejados de la politización", opinó.

Beliz insistió con que "el gran desafío es la unidad en la diversidad" para que "el odio no ciegue" y para que los argentinos se den cuenta del inminente "cambio tecnológico fenomenal" y del hecho de que se está frente a un "dilema", en el que se juega el "destino" del país. "La principal pregunta esencial para la Argentina es si vamos a ser capaces de vivir en comunidad sabiendo que la unidad es superior al conflicto", advirtió el funcionario nacional.

A la hora de hacer un análisis de la situación internacional, Beliz planteó que "hay un mundo en el que aumentan las grietas entre países y dentro de los países; un mundo con presiones para que se esté de un lado o del otro, sin consensos, con aumento de brechas sociales y el debilitamiento de los organismos multilaterales".

"Hay que volver a poner al centro a la dignidad humana y que sobre esos pilares se construyan de nuevo las estructuras sociales alternativas que necesitamos", dijo Beliz y destacó: "Deberíamos ser capaces de reconstruir y alcanzar tres grandes equilibrios: social, económico y digital".

"Hay que avanzar hacia un capitalismo que reconstruya su vínculo con las cuestiones de medioambiente, género y equidad", reflexionó y completó: "Vincular la asistencia social con la educación para el trabajo en un mundo nuevo con una economía 4.0 tiene que ser un elemento central del equilibrio de solidaridad que busca reconstruir la Argentina".

Al referirse a las exportaciones, destacó que "el principal desafío productivo que tiene la Argentina es dejar de exportar datos crudos". El secretario aseguró que "Argentina tiene que industrializar la exportación de datos" y "dejar de exportar los datos como commodities primarizados y exportar datos industrializados con mayor valor agregado".

Al finalizar su exposición, Beliz rechazó la "especulación financiera, el endeudamiento tóxico y la frivolidad de las recetas mágicas y cortoplacistas propias de un capitalismo de casino". "Por eso, el desafío es construir un capitalismo solidario de triple impacto: económico, social y ambiental", concluyó.

Exposiciones del jueves

En tanto, mañana abrirá el panel de las 11, sobre "Estrategia de Política Exterior de la Argentina", el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, Jorge Taiana, acompañado por su par en Diputados, Eduardo Valdés, y el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti.

Por otra parte, el jueves a las 11 hablarán el diputado Facundo Suárez Lastra; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, y el exembajador argentino en Estados Unidos, Brasil y China Diego Guelar, quienes abarcarán el tópico "Opciones Estratégicas: de Latinoamérica a la Argentina".

A las 16, se tratará "El Atlántico Sur en la estrategia general de la Argentina", a cargo del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y por el CARI, el miembro del Comité Ejecutivo Rosendo Fraga; el director del Comité de Asuntos Nucleares, Roberto García Moritán, y el director del Comité sobre la Cuestión Malvinas, Santos Goñi. Las inscripciones pueden hacerse a través la web de la institución.