Tailhade denunció por enriquecimiento a Fernando Iglesias

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frodotailhade%2Fstatus%2F1355197813072793601 A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado @FerIglesias. Ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado @majulluis. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $ 12.250.198,90 (1.364% de incremento). — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) January 29, 2021

En la segunda parte del hilo, agregó: “En junio de 2019 compró un Peugeot 4008 Feline 4x4 y un mes después compró un loft de Barracas de 100 m2, que vale 300 mil dólares. En 2018 y 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados con la tuya”.

Y remató el posteo con el aviso de la denuncia penal: “No me queda otra que denunciarte penalmente @FerIglesias, junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron”.

Por su parte, en Twitter, Fernando Iglesias respondió a un posteo sobre su patrimonio: “Parece que acumulé un patrimonio escandaloso de 85.000 dólares después de 45 años de laburo en el sector privado y dos mandatos como diputado. Me descubrieron. Sunescandalo! #TomÁtelÁ”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFerIglesias%2Fstatus%2F1355350446379036672 Parece que acumulé un patrimonio escandaloso de 85.000 dólares después de 45 años de laburo en el sector privado y dos mandatos como diputado. Me descubrieron. Sunescandalo! #TomÁtelÁ https://t.co/XugIJEGhYZ — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 30, 2021

Esta semana, Tailhade calificó como "un recurso publicitario de cuarta" el anuncio del expresidente Mauricio Macri de lanzar una fundación que lleva su nombre y aseguró que "no existe" esa ONG en ningún registro nacional.

"Me llamó la atención el anuncio del expresidente porque inscribir y registrar una fundación no se hace de un día para el otro. Me provocó sospechas y me puse averiguar y efectivamente no existe ninguna fundación Mauricio Macri en la Inspección General de Justicia (IGJ) ni en ninguna dependencia provincial", afirmó Tailhade.