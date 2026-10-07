Elecciones en EEUU: Barack Obama vuelve al rescate de los demócratas en una batalla clave por el Congreso

A menos de un mes de las elecciones, el expresidente multiplicará actos y avisos para impulsar candidatos en distritos decisivos.

Barack Obama intensificará su participación en la campaña demócrata antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Barack Obama volverá a ocupar un lugar central en la campaña demócrata de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Con actos, anuncios y eventos de recaudación, el expresidente desembarcará en algunas de las disputas más ajustadas mientras el partido busca recuperar terreno en el Congreso frente a los republicanos de Donald Trump.

No es la primera vez que los demócratas recurren a él cuando necesitan movilizar a su electorado. Obama recorrió estados decisivos durante la campaña presidencial de 2024 y participó de actos en Pensilvania, Wisconsin y Michigan para respaldar a Kamala Harris. Dos años después, volverá a asumir un papel similar, aunque esta vez con el control del Capitolio como objetivo.

La estrategia ya comenzó a tomar forma. El exmandatario grabó alrededor de dos docenas de anuncios para candidatos demócratas al Senado y a gobernaciones , mientras prepara nuevas apariciones públicas durante las últimas semanas antes de los comicios.

Una de sus principales paradas será Detroit el próximo 24 de octubre , donde hará campaña por Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, y por Jocelyn Benson, que compite por la gobernación. La fecha coincide además con el comienzo de la votación anticipada presencial en el estado.

“ Es un honor y un privilegio anunciar que Obama se unirá a nosotros en el recorrido en Detroit el 24 de octubre. Prepárense ”, anunció El-Sayed al confirmar la participación del expresidente.

El expresidente participará el 24 de octubre de un acto en Detroit junto a Abdul El-Sayed y Jocelyn Benson.

Obama también celebró su regreso al terreno electoral: “Con ilusión de estar en Detroit para hacer campaña por El-Sayed y Jocelyn Benson, y los demócratas arriba y abajo en la boleta en Michigan”.

La presencia del expresidente tiene además un componente interno. El-Sayed representa al sector progresista y llegó a la candidatura después de una primaria muy disputada, por lo que el desembarco de Obama también puede servir como una señal de unidad para un Partido Demócrata atravesado por diferencias sobre su rumbo político.

Una figura que conserva peso fuera de la Casa Blanca

Una encuesta de CNN realizada por SSRS entre el 7 y el 31 de mayo mostró que el 57% de los estadounidenses tiene una imagen positiva de Obama, frente al 34% de Trump y el 30% de Joe Biden.

Su valoración entre los votantes independientes alcanza el 56%, mientras que dentro del Partido Demócrata llega al 96%. Nueve años después de dejar la Casa Blanca, esos números explican por qué continúa apareciendo como una de las figuras nacionales a las que el partido recurre para intentar ampliar la movilización más allá de su núcleo duro.

Michigan es especialmente importante. La pelea entre El-Sayed y el republicano Mike Rogers forma parte de la disputa por el control del Senado, donde los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro bancas para recuperar la mayoría. La campaña en ese estado ya superó los u$s125 millones de gasto, según AP.

Obama ya había recorrido estados decisivos durante la campaña presidencial de 2024. Gentileza: Reuters

Del escenario a la recaudación

La intervención de Obama no quedará limitada a los actos. Este miércoles tiene previsto encabezar en Great Falls, Virginia, un evento de recaudación para los demócratas del Senado, su primera participación en un encuentro de este tipo con el brazo electoral partidario para la Cámara alta durante este ciclo.

El movimiento se produce mientras Trump también profundiza su presencia territorial. El presidente inició una intensa agenda de actos para respaldar candidatos republicanos, incluso en estados tradicionalmente favorables al partido donde las competencias se volvieron más disputadas de lo esperado.

A menos de un mes de las elecciones, la pelea por el Capitolio entra así en su etapa decisiva. Y mientras Trump vuelve a ponerse al frente de la maquinaria republicana, los demócratas desempolvan una carta conocida: Obama deja nuevamente la retaguardia para convertirse en uno de los principales activos de campaña del partido.