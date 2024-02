Firmas truchas, contradicciones y conflicto interno: el escándalo en La Libertad Avanza por el proyecto que busca derogar la ley del aborto

Firmas truchas, contradicciones y estallido interno. Las esquirlas del fracaso parlamentario por la ley ómnibus tienen sus consecuencias en el bloque libertario. La agenda de la política nacional, al menos por unas horas del jueves, dejó de lado la derrota oficialista en la Cámara de Diputados y posó sus ojos en la iniciativa que tiene como objetivo suprimir la despenalización del aborto e, incluso, eliminar la causal de no punibilidad en los casos de violación.

El revuelo generado en redes sociales por la reincorporación de argumentos provida en el Congreso de la Nación no tardó en impactar dentro del bloque: la primera firmante en negar su aval fue la diputada Lilia Lemoine. "Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", aseguró en declaraciones con el medio Corta mientras que responsabilizó "a la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".

Lilia Lemoine 2.jpg Lilia Lemoine negó haber dado su aval en el proyecto que busca derogar la despenalización del aborto. Ignacio Petunchi

Según pudo confirmar Ámbito, otro de los diputados mencionados en la presentación tampoco prestó su consenso para figurar dentro del listado. "En mi caso no existió contacto con Bonucci sobre este tema. Nunca hablé, nosotros no firmamos nada y a pesar de nuestra posición a favor de las dos vidas creemos que no es el momento oportuno ni el tenor del proyecto. Es una iniciativa individual de la diputada Bonucci", declaró a este medio el diputado libertario por la provincia de Jujuy, Manuel Quintar.

A las declaraciones de Lemoine se suma un agravante: la autora del texto no habría tenido contacto directo con algunos de los mencionados para solicitar el acompañamiento.

Quintar, a pesar de confirmar la falsificación por parte de Bonacci, aclara en exclusiva con Ámbito que no se trata de una firma legal, sino un simple acompañamiento: "El sistema informático del Congreso al momento de dar ingreso a un proyecto te permite mencionar a otros diputados pero sin ningún valor más que una declaración de quien lo suscribe".

Rocío Bonucci .jpg Rocío Bonacci, autora del proyecto que busca derogar la IVE.

Ámbito también puedo confirmar con fuentes cercanas a otro de los legisladores firmantes, Benedit Beltrán, "que este proyecto se presentó desde una iniciativa personal a la que el diputado no acompañó explícitamente porque entiende que si bien es un tema urgente, el momento para llevarlo a debate público para su aprobación no es el mejor".

"Tuvieron charlas informales sobre el tema, Benedit está a favor de todo lo que vaya en esa línea, en defensa de la vida, pero le comentó (a Bonacci) que lo hable dentro del bloque para tratarlo entre todos. Le hizo algunas observaciones de hecho, pero no hubo una firma para acompañar la presentación del proyecto en este momento. Se enteró por los medios", agregaron fuentes del bloque.

Derogación de la IVE: el Gobierno también se despega

Otro de los actores que se despegó de la iniciativa desarrollada por Bonacci en Diputados fue ni más ni menos que el Poder Ejecutivo: el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, negó que Javier Milei impulse o apoye la derogación de la ley del aborto.

“No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, afirmó de forma categórica, acerca del proyecto, en su habitual conferencia de prensa.

Asimismo, el vocero presidencial agregó que el Poder Ejecutivo está “preocupado y abocado en trabajar sin descanso en otros temas que sin muchísimo más urgentes”, destacó, e hizo alusión a cuestiones de la economía como la inflación y el ajuste del déficit fiscal.

Las insólitas explicaciones de Bonacci

Bonacci, en tanto, brindó explicaciones al ser consultada en la plataforma X (ex Twitter). Según la diputada, un mensaje en WhatsApp bastó para incluir los nombres en calidad de firmas:

"No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp (ejemplo) y otros personalmente… podían estar o no. no sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo".

captura bonacci.jpg Para obtener las firmas sobre el proyecto de derogación de despenalización del aborto, Rocío Bonacci aseguró que consiguió el consenso de sus compañeros de bloque a través de WhatsApp.

Si bien el documento cuenta con la adhesión del jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, la legisladora despegó al Poder Ejecutivo de cualquier vínculo y advirtió que se trató de una acción individual: "Los diputados pueden y deben presentar PROYECTOS. No sabía que tenía que pedir permiso para proceder…"