La diputada que pide la derogación del aborto despegó al Gobierno: "No sabía que tenía que pedir permiso"

A pesar de contar con las firmas de diversos diputados del bloque libertario, incluido el jefe del oficialismo, Oscar Zago, la autora del texto despegó al Poder Ejecutivo y aseguró que se trató de una idea propia: "El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos".

Escándalo en LLA por la derogación del aborto: Lemoine niega su firma en el proyecto

El escándalo por la derogación del aborto, luego del fracaso oficialista por la ley ómnibus, tuvo su punto de conflicto en las autorías del proyecto: una de las firmantes, Lilia Lemoine, negó haber dado su aval para figurar como co-autora.

"Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", dijo al medio Corta.

"No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp (ejemplo) y otros personalmente… podían estar o no", aclaró la autora Bonacci por la plataforma X (ex Twitter), quien además adjuntó una captura de WhatsApp que muestra el visto bueno de uno de los firmantes.

Y agregó: "Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo", en respuesta a versiones que indicaban que esos diputados libertarios no acompañaban la iniciativa.

Bonacci sobre la derogación del aborto: "No sabía que tenía que pedir permiso"

En un intercambio con Carlos Maslatón, Bonacci aclaró que el texto fue dirigido a la Cámara de Diputados sin la autorización de Javier Milei, líder del espacio de La Libertad Avanza (LLA).

"Rocío, es verdad que este proyecto lo presentaste sin autorización de Milei? O, mejor dicho, debías contar con el permiso de Milei para presentarlo? Gracias", preguntó el mediático abogado a través de Twitter.

Bonacci, por su parte, respondió: "Los diputados pueden y deben presentar PROYECTOS. No sabía que tenia que pedir permiso para proceder…"