Fiscalía apeló con dureza la prisión domiciliaria de Boudou

Colombo consideró que Obligado fue “contradictorio” con anteriores decisiones en las que se le rechazó el beneficio a Boudou. Una tenía menos de 15 días de dictada y ya consideraba el factor del coronavirus. Colombo remarcó, por ejemplo, que el juez Obligado determinó que no hay riesgo de fuga, cuando magistrados de Casación sostuvieron resoluciones contrarias. Al otorgar el beneficio, el juez tomó en cuenta un informe ambiental efectuado sobre la familia de Boudou, por lo que concluyó que “...la emergencia sanitaria de pandemia incrementa los riesgos personales de Boudou en relación a su núcleo familiar conviviente...”. El fallo remarcó que el núcleo familiar de Boudou está compuesto por su esposa y dos hijos menores, y que la familia de la mujer vive en México, y por lo tanto ella es el único sostén económico.

Para el fiscal Colombo, el hecho de que el juez hubiera invocado el coronavirus en su resolución fue arbitrario y descomedido”. “Finalmente resta abordar el ítem arbitrario más descomedido de la decisión que recurro y se vincula con la invocación de lo que doy en llamar causal de afectación familiar del imputado frente a la pandemia Covid-19”, indicó en una dura apelación.

El fiscal afirmó que Casación recomendó revisar los pedidos de libertades en casos de presos de riesgo, algo que como reveló Ámbito Financiero, se encontraba en un 75% rechazado, un 20% girado a revisión de los Tribunales Orales y el restante concedida la excarcelación en forma directa. Un caso similar al de Boudou fue resuelto negativamente por el TOF 2 pese a que Casación recomendó bajo el argumento de cuidado familiar de una menor. El juez Jorge Gorini rechazó conceder la domiciliaria a Marcos Córdoba, motorman del tren de la Tragedia de Once.

“El imputado conforme el estudio médico que se agregó a este incidente de ejecución no padece ninguna afección que lo incluya dentro de ese grupo de riesgo”, sostuvo el fiscal. “La decisión de adoptada por VE al disponer una prisión domiciliaria en base al impacto que la Pandemia Covid-19 ha tenido en el grupo familiar del imputado, y porque su pareja “resulta único sostén económico y emocional”, resulta tan arbitraria como impertinente, y alejada absolutamente de la circunstancias particulares del caso”, advirtió. También cuestionó al juez porque no le dio intervención a la fiscalía, y que la decisión fue tomada en soledad y “casi a escondidas”. Colombo no fue el único sorprendido en tribunales.