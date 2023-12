Florencio Randazzo sobre Milei: "Nosotros vamos a ayudar a que tenga gobernabilidad"

"Creo que es importante que la política se reivindique con la sociedad , que vuelva a crear ese vínculo de confianza que se ha perdido durante los últimos años, producto de la mentira, de la falta de coherencia, de no respetar lo que se dice. Yo soy un hombre que creo en la coherencia, que creo en el valor de la palabra, y me parece que eso en algún momento en la Argentina va a pagar", agregó.

"No, no he tenido ninguna charla, de cualquier manera soy un hombre muy respetuoso, lo he sido durante toda la campaña. Javier Milei ha competido como establecen las leyes de nuestra constitución y las leyes de la democracia, y ha ganado en su ley. Así que me parece a mí que es importante respetarlo y darle la oportunidad de que pueda resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina".

randazzo.webp Florencio Randazzo puso énfasis en el apoyo a Javier Milei y su gobernabilidad.

Daniel Scioli sobre el Gobierno de Milei: "Es importante continuar el vínculo con Brasil"

Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, se hizo presente en el Congreso de la Nación para participar de la Asamblea Legislativa que ungirá a Javier Milei como presidente: "La ausencia de Lula en la madera genera una clase de inconveniente".

El dirigente, que participó del Gobierno del Frente de Todos (FdT) y que colaborará para la transición gubernamental en su rol de embajador en comisión, reveló la relación actual del Gobierno libertario con el país vecino: "Hemos coordinado con la canciller Mondino, como una impresión de renovada confianza, muchas inversiones y potencias más. Es importante, es el trabajo para la Argentina".

Sobre la ausencia del actual presidente de Brasil, señaló: "La ausencia de Lula genera una clase de inconveniente. Se está ocupando en este momento todo el conflicto de Venezuela y Guayana y está representado por el canciller Mauro Vieira, que es un gran amigo de la Argentina".