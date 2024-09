Francisco Paoltroni tras su salida de LLA: "Vienen a despertar leones y al primer rugido te quieren enjaular"

Paoltroni: "Vienen a despertar leones y resulta que al primer rugido te quieren enjaular"

"Vienen a despertar leones y resulta que al primer rugido te quieren enjaular, ¿qué está pasando? Es todo contradictorio todo el discurso", dijo el senador en declaraciones con TN.

En su discurso, remarcó la importancia de "cambiar el modelo económico y terminar con el modelo de la casta. Nosotros nos tenemos que concentrar en cómo hacemos para que el país crezca, sacar a la gente de la pobreza, el crecimiento económico es el único camino".

VICTORIA VILLARRUEL FRANCISCO PAOLTRONI.jpeg Francisco Paoltroni junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Instagram Francisco Paoltroni

Y, sobre su experiencia como candidato provincial en Formosa, agregó: "Armamos una estructura, competimos contra Gildo Insfrán, que es el Maduro de Formosa, y sacamos el 10%, después firmamos la alianza con Javier. Si no hubiésemos tenido toda esa estructura, todo ese gran equipo que me acompañó en Formosa, no hubiese ni existido la boleta de Javier".

Por qué expulsaron a Francisco Paoltroni

Paoltroni no sólo se opuso desde un primer momento a la postulación de Lijo, sino que declaró públicamente que hará todo lo posible para evitar su designación. “El Presidente tiene la oportunidad de retirar el pliego y honrar su palabra y su compromiso con todos los argentinos del bien que votaron un cambio”, llegó a declarar Paoltroni en la señal TN.

Por otro lado, lanzó: “¿Cómo no hay plata para los jubilados, pero sí para la SIDE? ¿Con qué cara miro yo a un abuelo en Formosa? Si voy a la panadería, me agarra un abuelo y me dice: ‘Francisco, ¿va a haber aumento para nosotros?’. Yo le digo ‘no, no hay plata, pero para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones’”, cuestionó y confirmó que votará en contra del proyecto: “Voy a estar en contra, de punta a punta. Es coherencia con las ideas, con lo que vinimos a hacer”.