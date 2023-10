Frenético cierre de campaña: candidatos encabezan múltiples actos en todo el país

Siguiendo la misma dinámica que se vio en los cierres de campaña previos a las PASO, el miércoles Massa se mostrará acompañando al candidato a Jefe de Gobierno porteño de UP, Leandro Santoro. No obstante, a diferencia de las primarias, el cierre porteño no se realizará en el Gran Rex sino en el estadio Luna Park.

Por último, según pudo saber Ámbito para el día jueves se prepara un cierre de campaña a nivel nacional. La idea que prima en el búnker de UP es que el escenario elegido sea "una fábrica", y se prevé que se realice alguna provincia a definir. Allí, buscarán rodear al candidato de trabajadores, intentando mostrar la "Argentina que se viene".

Juntos por el Cambio

Al igual que en la previa de las elecciones primarias, Patricia Bullrich encabeza una gira federal con múltiples actos de cierre de campaña. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), realizará este martes un acto de cierre de campaña en la provincia de Mendoza.

El encuentro está previsto a partir de las 18, en el Parque O'Higgins de la capital mendocina, y se prevé que concurra acompañada por su candidato a vicepresidente, el mendocino Luis Petri.

En tanto, para el jueves se espera el acto final de cierre en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en donde aprovechará para referirse a la polémica por el viaje del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a Marbella.

El lunes, en Barrancas de Belgrano, Bullrich reiteró su llamado a "terminar de una vez y para siempre con la pesadilla que ha sido el kirchnerismo" y sostuvo que las ideas que propone el postulante a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "son malas", por lo que le pidió a su electorado que "no compre espejitos de colores".

En el escenario estuvo acompañada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien anunció el sábado pasado como su eventual jefe de Gabinete en caso de llegar a la Casa Rosada; y por el candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

La Libertad Avanza

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei cerrará su campaña este miércoles en el estadio Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires desde las 19, el mismo sitio donde finalizó la campaña en las PASO.

No obstante, el economista encabezó el lunes caravanas proselitistas en los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora y Moreno, acompañado por la postulante a gobernadora, Carolina Píparo. Allí, reiteró que su partido es "el cambio verdadero" y sostuvo que está "a pocos puntos de ganar en primera vuelta" las elecciones del próximo domingo.

"Los argentinos debemos preguntarnos si queremos que las cosas continúen de la misma manera o si queremos un cambio. Si la gente quiere más de lo mismo entonces tienen a cualquiera de las otras fuerzas políticas", afirmó Milei.

Además, Milei recibió el respaldo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien se mostró con el libro del candidato libertario "El fin de la inflación".

"Hola Javier Milei, acabo de recibir tu libro, estoy muy feliz. Yo estoy hinchando mucho por vos para que este próximo 22 seas victorioso ahí en la Argentina", manifestó Bolsonaro a través de un video reproducido en las redes sociales.