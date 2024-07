Ganancias 2024: 2 millones de trabajadores podrían pagar el tributo

Un trabajo del Frente Renovador de Sergio Massa advirtió que el paquete fiscal aprobado en Diputados no prevé una actualización del mínimo no imponible de ganancias en lo que queda del 2024.

El Frente Renovador presentó el informe "El salario no es ganancia. La evolución del Impuesto a las ganancias para trabajadores y jubilados".

A partir de la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias impulsado por el Gobierno, 2 millones de trabajadores podrían pagarlo en 2024 si el presidente Javier Milei no modifica el mínimo no imponible. Este dato surge de una estimación publicada en un informe del Frente Renovador de Sergio Massa, difundido este miércoles.

La estimación surge a partir de un vacío en el esquema de actualizaciones del mínimo no imponible y las escalas del impuesto previsto en el paquete fiscal. Si bien se establece que será cada tres meses, esto recién arranca en 2025. Por lo tanto, previendo la evolución de la inflación y las paritarias, si el Gobierno no modifica el mínimo no imponible durante lo que resta del año, la masa de trabajadores que pagarán Ganancias pasaría de 1,1 millón a 2 millones.