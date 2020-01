Gira clave para relaciones bilaterales

La primera salida al exterior de Alberto Fernández, quien partió ayer a Israel, fue destacada por distintos referentes, inclusive de la oposición, pero también por le titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, quien señaló que el viaje “es importante no sólo por razones geopolíticas, sino porque no tomamos dimensión o no se sabe que Argentina es el único de América latina que integra Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto”. Por su parte, la embajadora de Israel en Buenos Aires, Galit Ronen, calificó hoy como “muy importante para las relaciones bilaterales” la visita del Presidente y destacó que “la Argentina es parte de la lucha contra el antisemitismo y recordación de la Shoá”.