El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió a explicar la situación de Chano y su licencia de conducir

Chano y Rodríguez Larreta El fragmento de la charla donde Chano agradece que Larreta lo haya asistido para tramitar su licencia de conducir.

Sobre otros procesos para su licencia de conducir, el Gobierno de la Ciudad informó que Chano "en 2015 y 2016 realizó duplicados por pérdidas que no requerían pasar por el examen teórico, práctico e inclusive las pruebas psicofísicas habituales". Por último, marcaron que, hasta donde tienen información, el cantante en la actualidad posee una licencia vigente en la Provincia de Buenos Aires.

El video es parte de una transmisión en vivo que Rodríguez Larreta hizo mediante su cuenta de Instagram el pasado 12 de febrero. Allí, entrevistó al músico quien luego de recordar que su banda, Tan Biónica, surgió de los recitales que la Ciudad organiza en en el verano, le agradece al jefe de Gobierno por haber intervenido en el trámite para conseguir su licencia.

"Lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo, cuando eras vicejefe de gobierno de la Ciudad, ahora que sos jefe de Gobierno también", aseguró Chano, y luego agregó: "Me ayudabas a mí hasta a sacar el registro. Y una vez me dijiste, la última vez que te lo pedí, me dijiste 'me comprometés'".