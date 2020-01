Gobierno retira ahora credenciales a la embajadora de Guaidó

El canciller Felipe Solá había calificado de “ilegal” la representación diplomática de Trotta, que “estaba bajo un formato de misión especial que le había otorgado la gestión anterior y no como embajadora formal”.

Trotta integra el grupo de los representantes diplomáticos designados por el presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, ante los cerca de 60 países que lo reconocieron como tal.

Trotta, en una declaración, ayer, sostuvo que fue designada por Guaidó “con la intención de afianzar la cooperación internacional en pro del rescate de la democracia en Venezuela y de ayudar a las decenas de miles de compatriotas que aquí hacen vida. Ambas tareas las estamos realizando desde el año 2019 y las seguiremos realizando”.

“No era nada que no esperáramos”, dijo Guaidó tras la decisión del Gobierno argentino al cual la jornada anterior había agradecido por su posición, lo que desató que Diosdado Cabello dijera que “nosotros no necesitamos de Argentina ni de su canciller. Ellos verán de qué lado se acomodan, si de los pueblos o de los arrastrados”. “Sabemos de la postura entre comillas neutral del país (por Argentina). También vimos la postura del canciller Felipe Solá con respecto a la toma ilegal por parte de la dictadura. Así que nada que no esperáramos en este momento”, opinó Guaidó.